Трамп заявил, что ООН не реализует свой огромный потенциал - 23.09.2025
Трамп заявил, что ООН не реализует свой огромный потенциал
Президент США Дональд Трамп заявил, что у ООН - "огромный потенциал", но организация не реализует его "даже близко", в том числе в вопросах решения конфликтов. | 23.09.2025
2025-09-23T17:43+0300
2025-09-23T17:43+0300
политика
сша
дональд трамп
оон
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у ООН - "огромный потенциал", но организация не реализует его "даже близко", в том числе в вопросах решения конфликтов. "У ООН - огромнейший потенциал на самом-то деле, я всегда об этом говорил. У ООН - огромный потенциал, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас. Как кажется, слова пока сильнее дел, пока что-то - пустые слова, а пустые слова войны не останавливают. Единственное, что позволит это сделать, - это действия", - сказал Трамп в речи на Генассамблее Организации Объединенных Наций.
сша, дональд трамп, оон
Политика, США, Дональд Трамп, ООН
17:43 23.09.2025
 
Флаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у ООН - "огромный потенциал", но организация не реализует его "даже близко", в том числе в вопросах решения конфликтов.
"У ООН - огромнейший потенциал на самом-то деле, я всегда об этом говорил. У ООН - огромный потенциал, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас. Как кажется, слова пока сильнее дел, пока что-то - пустые слова, а пустые слова войны не останавливают. Единственное, что позволит это сделать, - это действия", - сказал Трамп в речи на Генассамблее Организации Объединенных Наций.
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол
Трамп не ответил РИА Новости о перспективах визита в Москву
17:10
 
Политика США Дональд Трамп ООН
 
 
