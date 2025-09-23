Трамп заявил, что ООН не реализует свой огромный потенциал

https://1prime.ru/20250923/tramp-862670378.html
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у ООН - "огромный потенциал", но организация не реализует его "даже близко", в том числе в вопросах решения конфликтов. "У ООН - огромнейший потенциал на самом-то деле, я всегда об этом говорил. У ООН - огромный потенциал, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас. Как кажется, слова пока сильнее дел, пока что-то - пустые слова, а пустые слова войны не останавливают. Единственное, что позволит это сделать, - это действия", - сказал Трамп в речи на Генассамблее Организации Объединенных Наций.
