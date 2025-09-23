https://1prime.ru/20250923/tramp-862670378.html

Трамп заявил, что ООН не реализует свой огромный потенциал

Трамп заявил, что ООН не реализует свой огромный потенциал - 23.09.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что ООН не реализует свой огромный потенциал

Президент США Дональд Трамп заявил, что у ООН - "огромный потенциал", но организация не реализует его "даже близко", в том числе в вопросах решения конфликтов. | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T17:43+0300

2025-09-23T17:43+0300

2025-09-23T17:43+0300

политика

сша

дональд трамп

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/82723/75/827237535_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_9460ee9c5558aaa088f23f05dc61064d.jpg

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у ООН - "огромный потенциал", но организация не реализует его "даже близко", в том числе в вопросах решения конфликтов. "У ООН - огромнейший потенциал на самом-то деле, я всегда об этом говорил. У ООН - огромный потенциал, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас. Как кажется, слова пока сильнее дел, пока что-то - пустые слова, а пустые слова войны не останавливают. Единственное, что позволит это сделать, - это действия", - сказал Трамп в речи на Генассамблее Организации Объединенных Наций.

https://1prime.ru/20250923/tramp-862668840.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, оон