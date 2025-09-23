Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал о своей работе над урегулированием украинского конфликта
Трамп рассказал о своей работе над урегулированием украинского конфликта
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что неустанно работает над прекращением украинского конфликта, а также отметил хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я также неустанно работаю над прекращением гибели людей на Украине. Я думал, что (этот конфликт - ред.), станет одним из тех семи, которые я остановил. Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими", - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
17:48 23.09.2025
 
Трамп рассказал о своей работе над урегулированием украинского конфликта

Трамп заявил, что неустанно трудится над прекращением конфликта на Украине

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что неустанно работает над прекращением украинского конфликта, а также отметил хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я также неустанно работаю над прекращением гибели людей на Украине. Я думал, что (этот конфликт - ред.), станет одним из тех семи, которые я остановил. Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими", - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
Речь Трампа в ООН началась с отключенного телесуфлера
17:32
17:32
 
Заголовок открываемого материала