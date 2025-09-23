https://1prime.ru/20250923/tramp-862670502.html

Трамп рассказал о своей работе над урегулированием украинского конфликта

Трамп рассказал о своей работе над урегулированием украинского конфликта - 23.09.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал о своей работе над урегулированием украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что неустанно работает над прекращением украинского конфликта, а также отметил хорошие отношения с... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T17:48+0300

2025-09-23T17:48+0300

2025-09-23T17:48+0300

политика

дональд трамп

владимир путин

оон

украина

рф

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496030_0:70:1998:1194_1920x0_80_0_0_c2a18f1d458a0df01a0e6bc98a389a81.jpg

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что неустанно работает над прекращением украинского конфликта, а также отметил хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я также неустанно работаю над прекращением гибели людей на Украине. Я думал, что (этот конфликт - ред.), станет одним из тех семи, которые я остановил. Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими", - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.

https://1prime.ru/20250923/tramp-862669716.html

украина

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, владимир путин, оон, украина, рф, сша