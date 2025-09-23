https://1prime.ru/20250923/tramp-862670502.html
Трамп рассказал о своей работе над урегулированием украинского конфликта
Трамп рассказал о своей работе над урегулированием украинского конфликта - 23.09.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о своей работе над урегулированием украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что неустанно работает над прекращением украинского конфликта, а также отметил хорошие отношения с... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T17:48+0300
2025-09-23T17:48+0300
2025-09-23T17:48+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
оон
украина
рф
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496030_0:70:1998:1194_1920x0_80_0_0_c2a18f1d458a0df01a0e6bc98a389a81.jpg
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что неустанно работает над прекращением украинского конфликта, а также отметил хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я также неустанно работаю над прекращением гибели людей на Украине. Я думал, что (этот конфликт - ред.), станет одним из тех семи, которые я остановил. Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими", - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
https://1prime.ru/20250923/tramp-862669716.html
украина
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496030_87:0:1911:1368_1920x0_80_0_0_08bad9d83aa432e35b6090b4619f0a3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир путин, оон, украина, рф, сша
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, УКРАИНА, РФ, США
Трамп рассказал о своей работе над урегулированием украинского конфликта
Трамп заявил, что неустанно трудится над прекращением конфликта на Украине
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что неустанно работает над прекращением украинского конфликта, а также отметил хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я также неустанно работаю над прекращением гибели людей на Украине. Я думал, что (этот конфликт - ред.), станет одним из тех семи, которые я остановил. Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими", - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
Речь Трампа в ООН началась с отключенного телесуфлера