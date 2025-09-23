https://1prime.ru/20250923/tramp-862670624.html
Трамп с трибуны ГА ООН призвал немедленно прекратить войну в Газе
Трамп с трибуны ГА ООН призвал немедленно прекратить войну в Газе
2025-09-23T17:48+0300
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что война в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, а оставшиеся заложники - освобождены. "Мы должны немедленно прекратить войну в Газе. Мы должны ее остановить. Мы должны это сделать. Мы должны немедленно начать переговоры. Мы должны договориться о мире. Мы должны вернуть заложников", - сказал он с трибуны ГА ООН.
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что война в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, а оставшиеся заложники - освобождены.
"Мы должны немедленно прекратить войну в Газе. Мы должны ее остановить. Мы должны это сделать. Мы должны немедленно начать переговоры. Мы должны договориться о мире. Мы должны вернуть заложников", - сказал он с трибуны ГА ООН.
