Трамп с трибуны ГА ООН призвал немедленно прекратить войну в Газе - 23.09.2025
Политика
Трамп с трибуны ГА ООН призвал немедленно прекратить войну в Газе
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что война в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, а оставшиеся заложники - | 23.09.2025
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что война в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, а оставшиеся заложники - освобождены. "Мы должны немедленно прекратить войну в Газе. Мы должны ее остановить. Мы должны это сделать. Мы должны немедленно начать переговоры. Мы должны договориться о мире. Мы должны вернуть заложников", - сказал он с трибуны ГА ООН.
газа, сша, дональд трамп, оон
Политика, Газа, США, Дональд Трамп, ООН
17:48 23.09.2025
 
Трамп с трибуны ГА ООН призвал немедленно прекратить войну в Газе

Трамп на полях ГА ООН призвал прекратить войну в Газе и отпустить заложников

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что война в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, а оставшиеся заложники - освобождены.
"Мы должны немедленно прекратить войну в Газе. Мы должны ее остановить. Мы должны это сделать. Мы должны немедленно начать переговоры. Мы должны договориться о мире. Мы должны вернуть заложников", - сказал он с трибуны ГА ООН.
Политолог спрогнозировал итог встречи Трампа и Зеленского на полях ГА ООН
ПолитикаГазаСШАДональд ТрампООН
 
 
