Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп обвинил страны в НАТО в закупках энергоносителей из России - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250923/tramp-862670855.html
Трамп обвинил страны в НАТО в закупках энергоносителей из России
Трамп обвинил страны в НАТО в закупках энергоносителей из России - 23.09.2025, ПРАЙМ
Трамп обвинил страны в НАТО в закупках энергоносителей из России
Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН обвинил НАТО в закупке российских энергоносителей. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T17:49+0300
2025-09-23T17:49+0300
энергетика
оон
нато
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_16493922636c8ccc0c41319dfa328126.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН обвинил НАТО в закупке российских энергоносителей. "Даже страны НАТО не прекратили закупки российских энергоресурсов, мне это очень не нравится на самом деле", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
https://1prime.ru/20250923/tramp-862669716.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_66:0:1629:1172_1920x0_80_0_0_1a4c61c12a91c9fe7e123a2e62507ade.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оон, нато, дональд трамп, сша
Энергетика, ООН, НАТО, Дональд Трамп, США
17:49 23.09.2025
 
Трамп обвинил страны в НАТО в закупках энергоносителей из России

Трамп с трибуны ГА ООН обвинил страны в НАТО в закупках российских энергоносителей

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН обвинил НАТО в закупке российских энергоносителей.
"Даже страны НАТО не прекратили закупки российских энергоресурсов, мне это очень не нравится на самом деле", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Речь Трампа в ООН началась с отключенного телесуфлера
17:32
 
ЭнергетикаООННАТОДональд ТрампСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала