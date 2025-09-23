https://1prime.ru/20250923/tramp-862670855.html
Трамп обвинил страны в НАТО в закупках энергоносителей из России
2025-09-23T17:49+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН обвинил НАТО в закупке российских энергоносителей. "Даже страны НАТО не прекратили закупки российских энергоресурсов, мне это очень не нравится на самом деле", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
ПРАЙМ
ПРАЙМ
ПРАЙМ
ПРАЙМ
