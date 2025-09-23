https://1prime.ru/20250923/tramp-862671098.html
Трамп в ООН пригрозил России серьезными пошлинами
2025-09-23T17:53+0300
политика
оон
дональд трамп
сша
россия
ООН, 23 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести против России "серьёзные пошлины", если она не согласится на прекращение конфликта. "Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьезных пошлин", - сказал Трамп с трибуны ГА ООН.
сша
ООН, 23 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести против России "серьёзные пошлины", если она не согласится на прекращение конфликта.
"Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьезных пошлин", - сказал Трамп с трибуны ГА ООН.
