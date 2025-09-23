https://1prime.ru/20250923/tramp-862671098.html

Трамп в ООН пригрозил России серьезными пошлинами

Трамп в ООН пригрозил России серьезными пошлинами - 23.09.2025, ПРАЙМ

Трамп в ООН пригрозил России серьезными пошлинами

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести против России "серьёзные пошлины", если она не согласится на... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T17:53+0300

2025-09-23T17:53+0300

2025-09-23T17:53+0300

политика

оон

дональд трамп

сша

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859495939_0:81:1690:1032_1920x0_80_0_0_f974ad2512480adc014c19fdff706be3.jpg

ООН, 23 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести против России "серьёзные пошлины", если она не согласится на прекращение конфликта. "Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьезных пошлин", - сказал Трамп с трибуны ГА ООН.

https://1prime.ru/20250923/tramp-862664913.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оон, дональд трамп, сша, россия