Трамп в ООН пригрозил России серьезными пошлинами - 23.09.2025, ПРАЙМ
Трамп в ООН пригрозил России серьезными пошлинами
2025-09-23T17:53+0300
2025-09-23T17:53+0300
политика
оон
дональд трамп
сша
россия
ООН, 23 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести против России "серьёзные пошлины", если она не согласится на прекращение конфликта. "Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьезных пошлин", - сказал Трамп с трибуны ГА ООН.
оон, дональд трамп, сша, россия
Политика, ООН, Дональд Трамп, США, РОССИЯ
17:53 23.09.2025
 
ООН, 23 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести против России "серьёзные пошлины", если она не согласится на прекращение конфликта.
"Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьезных пошлин", - сказал Трамп с трибуны ГА ООН.
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп на встрече с Зеленским
15:32
15:32
 
ПолитикаООНДональд ТрампСШАРОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала