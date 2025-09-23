https://1prime.ru/20250923/tramp-862671222.html
Трамп обсудит с лидерами ЕС прекращение импорта энергоносителей из России
Трамп обсудит с лидерами ЕС прекращение импорта энергоносителей из России
2025-09-23T17:56+0300
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник обсудит с европейскими лидерами свои призывы сократить импорт российских энергоносителей. "Им необходимо немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. В противном случае мы все теряем кучу времени, поэтому я готов обсудить это. Мы обсудим это сегодня со всеми европейскими странами, собравшимися здесь", - заявил Трамп в своей речи на Генассамблее ООН.
