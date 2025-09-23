https://1prime.ru/20250923/tramp-862671470.html

Трамп призвал мир полностью отказаться от разработки биологического оружия

Трамп призвал мир полностью отказаться от разработки биологического оружия

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны", заявил президент США Дональд Трамп. "Нужно снимать угрозы применения опасного оружия. Я призываю все страны присоединиться к нам в отказе от разработки биологического оружия раз и навсегда. Биологическое оружие, ядерное оружие, все это ужасно и чудовищно... Несколько лет назад безрассудные эксперименты привели к тому, что произошла глобальная пандемия, но, несмотря на эту катастрофу, многие страны продолжают рискованные исследования биооружия... Это невероятно опасно", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.

