Трамп призвал мир полностью отказаться от разработки биологического оружия - 23.09.2025
Трамп призвал мир полностью отказаться от разработки биологического оружия
Трамп призвал мир полностью отказаться от разработки биологического оружия - 23.09.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал мир полностью отказаться от разработки биологического оружия
Мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны", заявил президент США Дональд Трамп. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T18:03+0300
2025-09-23T18:03+0300
сша
дональд трамп
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496590_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_97bab2716eb66dc8c92e42551358219e.jpg
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны", заявил президент США Дональд Трамп. "Нужно снимать угрозы применения опасного оружия. Я призываю все страны присоединиться к нам в отказе от разработки биологического оружия раз и навсегда. Биологическое оружие, ядерное оружие, все это ужасно и чудовищно... Несколько лет назад безрассудные эксперименты привели к тому, что произошла глобальная пандемия, но, несмотря на эту катастрофу, многие страны продолжают рискованные исследования биооружия... Это невероятно опасно", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
сша
сша, дональд трамп, оон
США, Дональд Трамп, ООН
18:03 23.09.2025
 
Трамп призвал мир полностью отказаться от разработки биологического оружия

Трамп: мир должен полностью отказаться от разработки биологического оружия

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны", заявил президент США Дональд Трамп.
"Нужно снимать угрозы применения опасного оружия. Я призываю все страны присоединиться к нам в отказе от разработки биологического оружия раз и навсегда. Биологическое оружие, ядерное оружие, все это ужасно и чудовищно... Несколько лет назад безрассудные эксперименты привели к тому, что произошла глобальная пандемия, но, несмотря на эту катастрофу, многие страны продолжают рискованные исследования биооружия... Это невероятно опасно", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
СШАДональд ТрампООН
 
 
Заголовок открываемого материала