Трамп предупредил Европу об опасности бесконтрольной иммиграции
Политика
Трамп предупредил Европу об опасности бесконтрольной иммиграции
2025-09-23T18:01+0300
2025-09-23T18:01+0300
политика
европа
дональд трамп
оон
сша
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что страны Европы катятся в ад из-за бесконтрольной иммиграции. "Пришло время положить конец неудачному эксперименту с открытыми границами. Вы должны положить ему конец сейчас же. Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах. Ваши страны катятся в ад. В Америке мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции. Как только мы начали задерживать и депортировать всех, кто пересекал границу, и высылать нелегальных иммигрантов из Соединенных Штатов, они просто перестали приезжать", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи, комментируя статистику преступлений, совершаемых в Европе иммигрантами.
европа
сша
европа, дональд трамп, оон, сша
Политика, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ООН, США
18:01 23.09.2025
 
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что страны Европы катятся в ад из-за бесконтрольной иммиграции.
"Пришло время положить конец неудачному эксперименту с открытыми границами. Вы должны положить ему конец сейчас же. Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах. Ваши страны катятся в ад. В Америке мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции. Как только мы начали задерживать и депортировать всех, кто пересекал границу, и высылать нелегальных иммигрантов из Соединенных Штатов, они просто перестали приезжать", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи, комментируя статистику преступлений, совершаемых в Европе иммигрантами.
