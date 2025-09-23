https://1prime.ru/20250923/tramp-862671589.html

Трамп предупредил Европу об опасности бесконтрольной иммиграции

Трамп предупредил Европу об опасности бесконтрольной иммиграции - 23.09.2025, ПРАЙМ

Трамп предупредил Европу об опасности бесконтрольной иммиграции

Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что страны Европы катятся в ад из-за бесконтрольной иммиграции. | 23.09.2025

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что страны Европы катятся в ад из-за бесконтрольной иммиграции. "Пришло время положить конец неудачному эксперименту с открытыми границами. Вы должны положить ему конец сейчас же. Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах. Ваши страны катятся в ад. В Америке мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции. Как только мы начали задерживать и депортировать всех, кто пересекал границу, и высылать нелегальных иммигрантов из Соединенных Штатов, они просто перестали приезжать", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи, комментируя статистику преступлений, совершаемых в Европе иммигрантами.

