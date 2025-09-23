Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сказал, кого считает главными спонсорами украинского конфликта - 23.09.2025
Трамп сказал, кого считает главными спонсорами украинского конфликта
Трамп сказал, кого считает главными спонсорами украинского конфликта - 23.09.2025, ПРАЙМ
Трамп сказал, кого считает главными спонсорами украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T18:09+0300
2025-09-23T18:09+0300
политика
китай
индия
сша
дональд трамп
владимир путин
нарендра моди
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с РФ. "Китай и Индия являются основными спонсорами продолжающейся войны, продолжая закупать российскую нефть", – сказал он с трибуны Генассамблеи. Ранее Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести существенные пошлины против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти до окончания конфликта на Украине. МИД КНР назвал этот призыв примером запугивания и экономического принуждения Между тем президент РФ Владимир Путин ранее отмечал стремление Китая, Индии и всех стран БРИКС к тому, чтобы ситуация на Украине была урегулирована. Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявлял, что Китай последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому кризису, и не является ни зачинщиком этого кризиса, ни его участником. В свою очередь премьер Индии Нарендра Моди заявлял о твердой и последовательной позиции в отношении мирного урегулирования конфликта и поддержки усилий, направленных на скорейшее восстановление мира.
китай
индия
сша
Трамп сказал, кого считает главными спонсорами украинского конфликта

ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с РФ.
"Китай и Индия являются основными спонсорами продолжающейся войны, продолжая закупать российскую нефть", – сказал он с трибуны Генассамблеи.
Ранее Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести существенные пошлины против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти до окончания конфликта на Украине. МИД КНР назвал этот призыв примером запугивания и экономического принуждения
Между тем президент РФ Владимир Путин ранее отмечал стремление Китая, Индии и всех стран БРИКС к тому, чтобы ситуация на Украине была урегулирована.
Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявлял, что Китай последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому кризису, и не является ни зачинщиком этого кризиса, ни его участником.
В свою очередь премьер Индии Нарендра Моди заявлял о твердой и последовательной позиции в отношении мирного урегулирования конфликта и поддержки усилий, направленных на скорейшее восстановление мира.
