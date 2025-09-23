https://1prime.ru/20250923/tramp-862671943.html

Трамп сказал, кого считает главными спонсорами украинского конфликта

Трамп сказал, кого считает главными спонсорами украинского конфликта - 23.09.2025, ПРАЙМ

Трамп сказал, кого считает главными спонсорами украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T18:09+0300

2025-09-23T18:09+0300

2025-09-23T18:09+0300

политика

китай

индия

сша

дональд трамп

владимир путин

нарендра моди

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg

ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с РФ. "Китай и Индия являются основными спонсорами продолжающейся войны, продолжая закупать российскую нефть", – сказал он с трибуны Генассамблеи. Ранее Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести существенные пошлины против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти до окончания конфликта на Украине. МИД КНР назвал этот призыв примером запугивания и экономического принуждения Между тем президент РФ Владимир Путин ранее отмечал стремление Китая, Индии и всех стран БРИКС к тому, чтобы ситуация на Украине была урегулирована. Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявлял, что Китай последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому кризису, и не является ни зачинщиком этого кризиса, ни его участником. В свою очередь премьер Индии Нарендра Моди заявлял о твердой и последовательной позиции в отношении мирного урегулирования конфликта и поддержки усилий, направленных на скорейшее восстановление мира.

https://1prime.ru/20250923/tramp-862670262.html

китай

индия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, индия, сша, дональд трамп, владимир путин, нарендра моди, оон