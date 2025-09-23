https://1prime.ru/20250923/tramp-862673769.html
Трамп призвал Европу присоединиться к санкциям против России
мировая экономика
сша
европа
дональд трамп
оон
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН потребовал, чтобы Европа присоединилась к антироссийским санкциям США, а также назвал позорным то, что она продолжает закупать российские энергоносители. "В случае, если Россия не готова заключить соглашение о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень жесткие пошлины, которые, я полагаю, очень быстро положат конец кровопролитию. Но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны... должны присоединиться к нам и принять точно такие же меры... Европейцы должны активизироваться. Они не могут поступать так, как поступают сейчас. Они покупают нефть и газ у России, в то время как воюют с ней. Это позор", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
Трамп назвал позором то, что Европа продолжает покупать российские энергоносители