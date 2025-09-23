Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Проблемы с миграцией и энергоресурсами разрушают Европу, заявил Трамп - 23.09.2025, ПРАЙМ
Проблемы с миграцией и энергоресурсами разрушают Европу, заявил Трамп
2025-09-23T18:16+0300
2025-09-23T18:16+0300
мировая экономика
европа
сша
дональд трамп
оон
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый" монстр, который разрушает Европу, это должно прекратиться, заявил президент США Дональд Трамп. "Я беспокоюсь о Европе, я люблю Европу, я люблю европейский народ и мне больно, как Европу уничтожают вопросы энергетики и миграции, этот монстр о двух головах уничтожает все на своем пути, мы не можем позволить этому происходить", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
европа
сша
мировая экономика, европа, сша, дональд трамп, оон
Мировая экономика, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, ООН
18:16 23.09.2025
 
Проблемы с миграцией и энергоресурсами разрушают Европу, заявил Трамп

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый" монстр, который разрушает Европу, это должно прекратиться, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я беспокоюсь о Европе, я люблю Европу, я люблю европейский народ и мне больно, как Европу уничтожают вопросы энергетики и миграции, этот монстр о двух головах уничтожает все на своем пути, мы не можем позволить этому происходить", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
Трамп призвал Европу присоединиться к санкциям против России
Мировая экономикаЕВРОПАСШАДональд ТрампООН
 
 
