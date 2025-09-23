https://1prime.ru/20250923/tramp-862673922.html
Проблемы с миграцией и энергоресурсами разрушают Европу, заявил Трамп
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый" монстр, который разрушает Европу, это должно прекратиться, заявил президент США Дональд Трамп. "Я беспокоюсь о Европе, я люблю Европу, я люблю европейский народ и мне больно, как Европу уничтожают вопросы энергетики и миграции, этот монстр о двух головах уничтожает все на своем пути, мы не можем позволить этому происходить", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
