Проблемы с миграцией и энергоресурсами разрушают Европу, заявил Трамп

Проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый" монстр, который разрушает Европу, это должно прекратиться, заявил президент США Дональд Трамп. | 23.09.2025, ПРАЙМ

мировая экономика

европа

сша

дональд трамп

оон

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый" монстр, который разрушает Европу, это должно прекратиться, заявил президент США Дональд Трамп. "Я беспокоюсь о Европе, я люблю Европу, я люблю европейский народ и мне больно, как Европу уничтожают вопросы энергетики и миграции, этот монстр о двух головах уничтожает все на своем пути, мы не можем позволить этому происходить", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.

европа

сша

2025

Новости

