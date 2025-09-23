Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США готовы продавать энергоресурсы по всему миру, заявил Трамп - 23.09.2025
США готовы продавать энергоресурсы по всему миру, заявил Трамп
США готовы продавать энергоресурсы по всему миру, заявил Трамп - 23.09.2025, ПРАЙМ
США готовы продавать энергоресурсы по всему миру, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что США готовы продавать энергоресурсы по всему миру на условиях честности и взаимности. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T18:21+0300
2025-09-23T18:21+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672532_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c3a3c9552ae8c62fcd2238407c11b2bd.jpg
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что США готовы продавать энергоресурсы по всему миру на условиях честности и взаимности. "Мы с гордостью экспортируем энергоресурсы по всему миру. Сейчас США являются крупнейшим экспортером. Мы хотим торговать и вести активную коммерческую деятельность со всеми странам. Мы хотим помогать странам и будем помогать им, но на условиях честности и взаимности", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп, оон
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, ООН
18:21 23.09.2025
 
США готовы продавать энергоресурсы по всему миру, заявил Трамп

Трамп: США готовы продавать энергоресурсы по всему миру на условиях честности

© Фото : UN Photo/Loey FelipeПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что США готовы продавать энергоресурсы по всему миру на условиях честности и взаимности.
"Мы с гордостью экспортируем энергоресурсы по всему миру. Сейчас США являются крупнейшим экспортером. Мы хотим торговать и вести активную коммерческую деятельность со всеми странам. Мы хотим помогать странам и будем помогать им, но на условиях честности и взаимности", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Трамп в ООН пригрозил России серьезными пошлинами
Мировая экономикаСШАДональд ТрампООН
 
 
