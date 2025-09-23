https://1prime.ru/20250923/tramp-862674157.html
США готовы продавать энергоресурсы по всему миру, заявил Трамп
мировая экономика
сша
дональд трамп
оон
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что США готовы продавать энергоресурсы по всему миру на условиях честности и взаимности. "Мы с гордостью экспортируем энергоресурсы по всему миру. Сейчас США являются крупнейшим экспортером. Мы хотим торговать и вести активную коммерческую деятельность со всеми странам. Мы хотим помогать странам и будем помогать им, но на условиях честности и взаимности", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
