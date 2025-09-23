https://1prime.ru/20250923/tramp-862679187.html
Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при нарушении границ
Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при нарушении границ - 23.09.2025
Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при нарушении границ
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T20:52+0300
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. "Да, считаю", - ответил Трамп на вопрос о том, должны ли страны НАТО сбивать российские самолёты, если они войдут в их воздушное пространство.
Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при нарушении границ
