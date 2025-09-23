https://1prime.ru/20250923/tramp-862679332.html
Трамп проводит встречу с Зеленским на полях ГА ООН
Трамп проводит встречу с Зеленским на полях ГА ООН
Президент США Дональд Трамп проводит двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляцию ведет Белый Дом. | 23.09.2025, ПРАЙМ
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проводит двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляцию ведет Белый Дом. В начале встречи Трамп назвал ее очень важной.
