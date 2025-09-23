Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что экономика России якобы находится в ужасном состоянии - 23.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что экономика России якобы находится в ужасном состоянии
2025-09-23T21:04+0300
2025-09-23T21:04+0300
мировая экономика
россия
запад
рф
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053356_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_22dfe6f80e95d95858f4c42ee648acf6.jpg
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что экономика России сейчас якобы в "ужасном" состоянии из-за конфликта на Украине. "Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
мировая экономика, россия, запад, рф, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, оон
Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, РФ, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН
Трамп заявил, что экономика России якобы находится в ужасном состоянии

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что экономика России сейчас якобы в "ужасном" состоянии из-за конфликта на Украине.
"Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Трамп призвал Европу присоединиться к санкциям против России
