мировая экономика
сша
европа
рф
дональд трамп
белавиа
нато
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672554_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_52d1378e74acd39ffa2b960ac435c0bd.jpg
21:08 23.09.2025
 
Политолог прокомментировал слова Трампа о санкциях против России

Политолог Блохин: Трамп не добьется отказа Европы от импорта российских энергоносителей

© Фото : UN Photo/Loey FelipeПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не добьется от европейских партнеров по НАТО полного отказа от импорта энергоносителей из России и тем самым покажет деструктивную позицию Европы, стремящейся "делать грязную работу" за счет Соединенных Штатов, выразил мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на РФ, но потребовал соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей.
"Понятно, что европейцы будут 100 раз думать и на эти меры, скорее всего, не пойдут. На самом деле Трамп играет на пропагандистском фронте: европейцы хотят всю грязную работу сделать за счет Соединенных Штатов, чтобы они и безопасность обеспечивали, и в войнах участвовали, и санкции накладывали, а Трамп говорит, что надо поровну все делить… Думаю, идет игра, подсвечивающая деструктивную роль Европы", - считает Блохин.
Собеседник агентства также допустил, что в случае ожидаемого отказа европейских лидеров от шагов, которые требует Трамп, США перейдут к новым контактам с Россией.
"Вполне возможно, что будут приняты решения о российско-американских встречах для обсуждения украинского конфликта, других вопросов", - полагает Блохин.
Эксперт указал, что Трамп, несмотря на его ультимативную риторику применительно к России, делает определенные шаги для начала диалога. Кроме того, Белый дом уже показал готовность к смягчению санкций, как в случае с белорусской авиакомпанией "Белавиа", заключил Блохин.
Министерство финансов США 11 сентября выпустило генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. В то же время, как подчеркивается в документе, лицензия "не предусматривает разблокировку замороженных активов" и не отменяет иных ограничений санкционного режима.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Трамп призвал Европу присоединиться к санкциям против России
18:13
 
