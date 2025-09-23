https://1prime.ru/20250923/tramp-862679952.html
Политолог прокомментировал слова Трампа о санкциях против России
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не добьется от европейских партнеров по НАТО полного отказа от импорта энергоносителей из России и тем самым покажет деструктивную позицию Европы, стремящейся "делать грязную работу" за счет Соединенных Штатов, выразил мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на РФ, но потребовал соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей. "Понятно, что европейцы будут 100 раз думать и на эти меры, скорее всего, не пойдут. На самом деле Трамп играет на пропагандистском фронте: европейцы хотят всю грязную работу сделать за счет Соединенных Штатов, чтобы они и безопасность обеспечивали, и в войнах участвовали, и санкции накладывали, а Трамп говорит, что надо поровну все делить… Думаю, идет игра, подсвечивающая деструктивную роль Европы", - считает Блохин. Собеседник агентства также допустил, что в случае ожидаемого отказа европейских лидеров от шагов, которые требует Трамп, США перейдут к новым контактам с Россией. "Вполне возможно, что будут приняты решения о российско-американских встречах для обсуждения украинского конфликта, других вопросов", - полагает Блохин. Эксперт указал, что Трамп, несмотря на его ультимативную риторику применительно к России, делает определенные шаги для начала диалога. Кроме того, Белый дом уже показал готовность к смягчению санкций, как в случае с белорусской авиакомпанией "Белавиа", заключил Блохин. Министерство финансов США 11 сентября выпустило генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. В то же время, как подчеркивается в документе, лицензия "не предусматривает разблокировку замороженных активов" и не отменяет иных ограничений санкционного режима.
