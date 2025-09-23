Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ видит интерес россиян к инвестиционным монетам из золота и серебра - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/tsb-862674610.html
ЦБ видит интерес россиян к инвестиционным монетам из золота и серебра
ЦБ видит интерес россиян к инвестиционным монетам из золота и серебра - 23.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ видит интерес россиян к инвестиционным монетам из золота и серебра
ЦБ РФ регулярно опрашивает кредитные организации, насколько востребованы золотые и серебряные монеты на рынке, и фиксирует интерес россиян к ним, рассказал в... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T18:33+0300
2025-09-23T18:33+0300
банки
финансы
россия
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ регулярно опрашивает кредитные организации, насколько востребованы золотые и серебряные монеты на рынке, и фиксирует интерес россиян к ним, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Мы регулярно опрашиваем кредитные организации, насколько востребованы золотые и серебряные монеты на рынке. И мы видим, что интерес к ним есть", - сказал он. Белов отметил, что исходя из потребностей, ЦБ периодически увеличивает объемы инвестиционных монет для того, чтобы удовлетворить запрос. "На востребованность инвестиционных монет влияет и рост цены на золото, люди воспринимают эти монеты, как вложение в будущее, как средство сбережения", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250923/monety-862626891.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, рф, банк россия
Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия
18:33 23.09.2025
 
ЦБ видит интерес россиян к инвестиционным монетам из золота и серебра

Белов: ЦБ регулярно опрашивает банки, насколько востребованы золотые и серебряные монеты

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ регулярно опрашивает кредитные организации, насколько востребованы золотые и серебряные монеты на рынке, и фиксирует интерес россиян к ним, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Мы регулярно опрашиваем кредитные организации, насколько востребованы золотые и серебряные монеты на рынке. И мы видим, что интерес к ним есть", - сказал он.
Белов отметил, что исходя из потребностей, ЦБ периодически увеличивает объемы инвестиционных монет для того, чтобы удовлетворить запрос.
"На востребованность инвестиционных монет влияет и рост цены на золото, люди воспринимают эти монеты, как вложение в будущее, как средство сбережения", - подчеркнул он.
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Финансист объяснил, зачем Банк России объявил сбор монет у граждан
02:02
 
БанкиФинансыРОССИЯРФбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала