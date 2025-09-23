https://1prime.ru/20250923/tsb-862674923.html
Ипотечное кредитование в России в августе выросло на 0,9%
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России в августе выросло на 0,9% после 0,7% в июле, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в августе". "По предварительным данным, прирост задолженности населения по ипотеке ускорился до 0,9% после 0,7% в июле", - сказано в материалах. Указывается, что ипотечный портфель на балансе банков также увеличился - на 1,1% (+0,9% в июле). "Выдачи выросли на умеренные 10%, до 392 миллиардов рублей после 356 миллиардов рублей в июле. При этом доля кредитов, выдаваемых по госпрограммам, остается значительной - 82% в августе после ~85% в январе-июле", - отмечает регулятор. По данным ЦБ, на наиболее популярную "Семейную ипотеку" пришлось 278 миллиардов рублей (+8% по сравнению с июлем). Банк России ожидает, что кредиты по этой программе продолжат активно выдаваться, в том числе за счет повышенного возмещения для банков из бюджета (субсидия продлена до 01.11.25) и постепенного снижения стоимости фондирования. "Рыночная ипотека росла медленнее (выдано 73 миллиарда рублей после 58 миллиардов рублей в июле), поскольку ставки по ней все еще высокие. Так, в конце августа средняя ставка по рыночным программам составляла 22,4%, по сравнению с концом июля она снизилась на 1,5 процентного пункта", - подчеркивает регулятор.
