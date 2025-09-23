Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средства физлиц в банках в августе выросли всего на 0,1% - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/tsb-862675213.html
Средства физлиц в банках в августе выросли всего на 0,1%
Средства физлиц в банках в августе выросли всего на 0,1% - 23.09.2025, ПРАЙМ
Средства физлиц в банках в августе выросли всего на 0,1%
Средства физлиц в банках РФ в августе выросли всего на 0,1%, юрлиц - на значительные 2,4%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T18:48+0300
2025-09-23T18:48+0300
банки
финансы
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Средства физлиц в банках РФ в августе выросли всего на 0,1%, юрлиц - на значительные 2,4%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Средства населения выросли всего на 67 миллиардов рублей (+0,1% после +1,3% в июле). Средства юридических лиц увеличились на значительные 1,4 триллиона рублей (+2,4% после +1,4% в июле)", - отмечает регулятор.
https://1prime.ru/20250912/nabiullina-862200477.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:507:1315:1493_1920x0_80_0_0_489067193fb67ce2d07f0babb307fe7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, рф, банк россия
Банки, Финансы, РФ, банк Россия
18:48 23.09.2025
 
Средства физлиц в банках в августе выросли всего на 0,1%

ЦБ: средства физлиц в банках в августе выросли на 0,1%, а юрлиц на 2,4%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Средства физлиц в банках РФ в августе выросли всего на 0,1%, юрлиц - на значительные 2,4%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ".
"Средства населения выросли всего на 67 миллиардов рублей (+0,1% после +1,3% в июле). Средства юридических лиц увеличились на значительные 1,4 триллиона рублей (+2,4% после +1,4% в июле)", - отмечает регулятор.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ЦБ беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками
12 сентября, 16:24
 
БанкиФинансыРФбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала