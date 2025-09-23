https://1prime.ru/20250923/tsb-862675213.html

Средства физлиц в банках в августе выросли всего на 0,1%

2025-09-23T18:48+0300

банки

финансы

рф

банк россия

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Средства физлиц в банках РФ в августе выросли всего на 0,1%, юрлиц - на значительные 2,4%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Средства населения выросли всего на 67 миллиардов рублей (+0,1% после +1,3% в июле). Средства юридических лиц увеличились на значительные 1,4 триллиона рублей (+2,4% после +1,4% в июле)", - отмечает регулятор.

рф

2025

банки, финансы, рф, банк россия