Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турпоток из Благовещенска в Китай за неделю вырос вдвое - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250923/turpotok-862646022.html
Турпоток из Благовещенска в Китай за неделю вырос вдвое
Турпоток из Благовещенска в Китай за неделю вырос вдвое - 23.09.2025, ПРАЙМ
Турпоток из Благовещенска в Китай за неделю вырос вдвое
Турпоток из Благовещенска Амурской области в китайский город Хэйхэ после введения безвиза за неделю вырос вдвое, сообщает министерство внешних связей и туризма... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T06:40+0300
2025-09-23T06:40+0300
туризм
бизнес
экономика
китай
благовещенск
амурская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862646022.jpg?1758598828
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен - ПРАЙМ. Турпоток из Благовещенска Амурской области в китайский город Хэйхэ после введения безвиза за неделю вырос вдвое, сообщает министерство внешних связей и туризма Приамурья. В прошлый понедельник, 15 сентября, вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. О том, что КНР на год вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, стало известно 2 сентября. "С 15 по 21 сентября по безвизовому режиму из Благовещенска в Хэйхэ выехало 5135 российских туристов, что вдвое превышает количество поездок за аналогичный период при визовом режиме (2579 туристов). Основной спрос пришелся на пятницу и выходные дни. Ожидается, что в текущую неделю высокая активность путешествий в Китай сохранится", - говорится в сообщении. Амурский Минтранс отмечает, что в Хэйхэ можно добраться на автобусе и на теплоходе. При этом планировать поездку и покупать билеты лучше заранее: билеты на автобус можно приобрести за два месяца, а на теплоход - до конца речной навигации (конец октября). Чтобы избежать длинных очередей в кассы, рекомендуется организовывать свое путешествие, избегая рейсов в пиковое время.
китай
благовещенск
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, китай, благовещенск, амурская область
Туризм, Бизнес, Экономика, КИТАЙ, Благовещенск, Амурская область
06:40 23.09.2025
 
Турпоток из Благовещенска в Китай за неделю вырос вдвое

Турпоток из Благовещенска в Китай за неделю вырос вдвое

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен - ПРАЙМ. Турпоток из Благовещенска Амурской области в китайский город Хэйхэ после введения безвиза за неделю вырос вдвое, сообщает министерство внешних связей и туризма Приамурья.
В прошлый понедельник, 15 сентября, вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. О том, что КНР на год вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, стало известно 2 сентября.
"С 15 по 21 сентября по безвизовому режиму из Благовещенска в Хэйхэ выехало 5135 российских туристов, что вдвое превышает количество поездок за аналогичный период при визовом режиме (2579 туристов). Основной спрос пришелся на пятницу и выходные дни. Ожидается, что в текущую неделю высокая активность путешествий в Китай сохранится", - говорится в сообщении.
Амурский Минтранс отмечает, что в Хэйхэ можно добраться на автобусе и на теплоходе. При этом планировать поездку и покупать билеты лучше заранее: билеты на автобус можно приобрести за два месяца, а на теплоход - до конца речной навигации (конец октября). Чтобы избежать длинных очередей в кассы, рекомендуется организовывать свое путешествие, избегая рейсов в пиковое время.
 
ЭкономикаТуризмБизнесКИТАЙБлаговещенскАмурская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала