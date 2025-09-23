Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские ученые внедрили коровам нейроимплант
Российские ученые внедрили коровам нейроимплант
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские ученые первыми в мире внедрили коровам нейроимплант, который позволяет увеличивать надои за счет нейростимуляции, также это позволит улучшать показатели здоровья, в том числе аппетит, уровень стресса и общую активность, рассказали РИА Новости в компании Neiry. "В августе ученые "НейроРогов" (дочерняя компания Neiry - ред.) успешно провели операции на пяти коровах со 100% выживаемостью... Им были установлены электроды собственной разработки... С помощью нейростимуляции специалисты планируют последовательно повышать ключевые показатели здоровья и продуктивности животных: усиливать аппетит, снижать уровень стресса, улучшать молокоотдачу и повышать общую активность", - сказали в компании. Животные находились в сознании во время операции и после нее, чувствовали себя хорошо, не испытывали дискомфорта, отметили в Neiry. Стимулятор закреплен на затылке, а сами электроды проникают глубоко в определенные зоны мозга, в том числе отвечающие за репродуктивную функцию, а следствием подобного вмешательства является долговременное улучшение выработки молока. Сейчас коровы вернулись в производственный цикл на фермерском хозяйстве. Сейчас ученые занимаются подбором оптимальной программы стимуляции для стабильного увеличения надоев: например, когда у животного снижается аппетит, система подбирает ему подходящий режим нейромодуляции для восстановления. После чего замеряется эффект на производственные показатели жизнедеятельности животного - стала ли корова давать больше молока. На данный момент "НейроРога" приступают к первому коммерческому внедрению, в рамках которого нейростимуляторы будут установлены более 20 коровам. "Установка имплантов выполняется в мобильной нейрохирургической операционной, которая является уникальной разработкой "НейроРогов". Использование мобильной операционной позволяет значительно снизить стоимость операций и сократить время их проведения до 30 минут, что не требует для аграриев вносить существенные изменения в инфраструктуру фермы и производственные процессы", - добавили в Neiry. Ученые работают над сокращением времени имплантации, а также над тем, чтобы сделать процедуру простой и доступной, чтобы ее смог выполнить ветеринар на ферме. "В перспективе установка нейроимплантов должна стать рутинной практикой, органично встроенной в ежедневные процессы животноводства", - добавили в компании.
06:31 23.09.2025
 
Российские ученые внедрили коровам нейроимплант

Российские ученые внедрили коровам нейроимплант для увеличения надоев

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские ученые первыми в мире внедрили коровам нейроимплант, который позволяет увеличивать надои за счет нейростимуляции, также это позволит улучшать показатели здоровья, в том числе аппетит, уровень стресса и общую активность, рассказали РИА Новости в компании Neiry.
"В августе ученые "НейроРогов" (дочерняя компания Neiry - ред.) успешно провели операции на пяти коровах со 100% выживаемостью... Им были установлены электроды собственной разработки... С помощью нейростимуляции специалисты планируют последовательно повышать ключевые показатели здоровья и продуктивности животных: усиливать аппетит, снижать уровень стресса, улучшать молокоотдачу и повышать общую активность", - сказали в компании.
Животные находились в сознании во время операции и после нее, чувствовали себя хорошо, не испытывали дискомфорта, отметили в Neiry. Стимулятор закреплен на затылке, а сами электроды проникают глубоко в определенные зоны мозга, в том числе отвечающие за репродуктивную функцию, а следствием подобного вмешательства является долговременное улучшение выработки молока. Сейчас коровы вернулись в производственный цикл на фермерском хозяйстве.
Сейчас ученые занимаются подбором оптимальной программы стимуляции для стабильного увеличения надоев: например, когда у животного снижается аппетит, система подбирает ему подходящий режим нейромодуляции для восстановления. После чего замеряется эффект на производственные показатели жизнедеятельности животного - стала ли корова давать больше молока.
На данный момент "НейроРога" приступают к первому коммерческому внедрению, в рамках которого нейростимуляторы будут установлены более 20 коровам.
"Установка имплантов выполняется в мобильной нейрохирургической операционной, которая является уникальной разработкой "НейроРогов". Использование мобильной операционной позволяет значительно снизить стоимость операций и сократить время их проведения до 30 минут, что не требует для аграриев вносить существенные изменения в инфраструктуру фермы и производственные процессы", - добавили в Neiry.
Ученые работают над сокращением времени имплантации, а также над тем, чтобы сделать процедуру простой и доступной, чтобы ее смог выполнить ветеринар на ферме. "В перспективе установка нейроимплантов должна стать рутинной практикой, органично встроенной в ежедневные процессы животноводства", - добавили в компании.
 
