Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются во вторник

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в основном снижаются в ожидании сведений относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на выступлении ее председателя во вторник, также аналитики следят за выходом экономической статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,07%, до 46 756 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 снижался на 0,06%, до 24 986,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,09%, до 6 746,75 пункта. Рынки ожидают речь председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позднее во вторник, в которой можно будет получить дополнительные сведения относительно будущего направления денежно-кредитной политики регулятора. Также во вторник планируется публикация данных по экономическому состоянию США. Прогнозируется, что индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг страны, по предварительной оценке, составит в сентябре 54,6 пункта после 55,1 пункта месяцем ранее.

