Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются во вторник - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250923/uoll-strit-862662908.html
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются во вторник
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются во вторник - 23.09.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются во вторник
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в основном снижаются в ожидании сведений относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T14:44+0300
2025-09-23T14:44+0300
экономика
рынок
фьючерсы уолл-стрит
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_24eba898a5ec7cfa49b2212909129231.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в основном снижаются в ожидании сведений относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на выступлении ее председателя во вторник, также аналитики следят за выходом экономической статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,07%, до 46 756 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 снижался на 0,06%, до 24 986,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 опускался на 0,09%, до 6 746,75 пункта. Рынки ожидают речь председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позднее во вторник, в которой можно будет получить дополнительные сведения относительно будущего направления денежно-кредитной политики регулятора. Также во вторник планируется публикация данных по экономическому состоянию США. Прогнозируется, что индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг страны, по предварительной оценке, составит в сентябре 54,6 пункта после 55,1 пункта месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250923/evropa-862660396.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_cd6149cfc0965958e7605d9dcc0b9258.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, фьючерсы уолл-стрит, сша
Экономика, Рынок, фьючерсы Уолл-стрит, США
14:44 23.09.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются во вторник

Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в ожидании выступления председателя ФРС США

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в основном снижаются в ожидании сведений относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на выступлении ее председателя во вторник, также аналитики следят за выходом экономической статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,07%, до 46 756 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 снижался на 0,06%, до 24 986,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,09%, до 6 746,75 пункта.
Рынки ожидают речь председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позднее во вторник, в которой можно будет получить дополнительные сведения относительно будущего направления денежно-кредитной политики регулятора.
Также во вторник планируется публикация данных по экономическому состоянию США. Прогнозируется, что индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг страны, по предварительной оценке, составит в сентябре 54,6 пункта после 55,1 пункта месяцем ранее.
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Фондовые индексы Европы растут во вторник днем
13:52
 
ЭкономикаРынокфьючерсы Уолл-стритСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала