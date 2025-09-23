Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 24 сентября

https://1prime.ru/20250923/valyuta-862669463.html
2025-09-23T17:15+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,78 копейки, до 11,7014 рубля, доллара - на 66,8 копейки, до 83,3506 рубля, евро - вырос на 7,25 копейки, до 99,0363 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
