https://1prime.ru/20250923/veteran-862662550.html

ГД одобрила статус ветерана для добровольцев по контракту до сентября 2023

ГД одобрила статус ветерана для добровольцев по контракту до сентября 2023 - 23.09.2025, ПРАЙМ

ГД одобрила статус ветерана для добровольцев по контракту до сентября 2023

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, заключавших контракт с... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T14:51+0300

2025-09-23T14:51+0300

2025-09-23T14:51+0300

россия

госдума

минобороны рф

общество

участники сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года. Законопроектом предлагается распространить на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО. В настоящее время нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных с Минобороны России с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года. При этом, как подчеркивается в сопроводительных документах, многие из таких граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами.

https://1prime.ru/20250922/gosduma-862625770.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, минобороны рф, общество , участники сво