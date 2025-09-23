Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политолог спрогнозировал итог встречи Трампа и Зеленского на полях ГА ООН - 23.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Политолог спрогнозировал итог встречи Трампа и Зеленского на полях ГА ООН
2025-09-23T15:09+0300
2025-09-23T15:09+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
оон
рф
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН не приведет к решению конфликта на Украине, политики выступят только с популистской риторикой, высказал в разговоре с РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. "Дело ограничится декларациями, потому что его (конфликт на Украине – ред.) решить просто так, даже на полях Генассамблеи, просто невозможно ни Трампу, ни тем более Зеленскому… Все закончится лишь популистской риторикой и все будет продолжаться так же, как и было", - заявил Безпалько. Эксперт считает, что, даже если переговоры двух политиков не увенчаются успехом, то Зеленский будет делать все, чтобы в глазах "внутренней аудитории" это не выглядело его поражением. "Вряд ли сам Зеленский допустит, чтобы это воспринимали как провал. Он просто будет делать хорошую мину при плохой игре, говоря, что США по-прежнему поддерживают (Украину – ред.) и что все хорошо. Отчасти это, кстати, будет правдой, потому что США не отказываются поставлять вооружение и по-прежнему он снабжают Украину разведданными… То есть, отчасти Зеленский может быть даже прав", - уточнил эксперт. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Зеленским.
украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, оон, рф
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ООН, РФ
15:09 23.09.2025
 
Политолог спрогнозировал итог встречи Трампа и Зеленского на полях ГА ООН

Безпалько: встреча Трампа и Зеленского на полях ГА ООН ни к чему не приведет

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН не приведет к решению конфликта на Украине, политики выступят только с популистской риторикой, высказал в разговоре с РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
"Дело ограничится декларациями, потому что его (конфликт на Украине – ред.) решить просто так, даже на полях Генассамблеи, просто невозможно ни Трампу, ни тем более Зеленскому… Все закончится лишь популистской риторикой и все будет продолжаться так же, как и было", - заявил Безпалько.
Эксперт считает, что, даже если переговоры двух политиков не увенчаются успехом, то Зеленский будет делать все, чтобы в глазах "внутренней аудитории" это не выглядело его поражением.
"Вряд ли сам Зеленский допустит, чтобы это воспринимали как провал. Он просто будет делать хорошую мину при плохой игре, говоря, что США по-прежнему поддерживают (Украину – ред.) и что все хорошо. Отчасти это, кстати, будет правдой, потому что США не отказываются поставлять вооружение и по-прежнему он снабжают Украину разведданными… То есть, отчасти Зеленский может быть даже прав", - уточнил эксперт.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Зеленский выплеснул недовольство на собственную партию, пишут СМИ
Политика
 
 
