В ВТБ подсчитали число транзакций клиентов с использованием стикеров

23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ с января по август совершили 292 миллиона транзакций с помощью платежных стикеров на 213 миллиардов рублей, сообщает ВТБ. "С января по август 2025 года клиенты ВТБ совершили 292 миллиона транзакций с помощью стикеров на 213 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом активность пользователей выросла более чем в 3,5 раза", - говорится в сообщении. Чаще всего платежными стикерами пользуются при оплатах в супермаркетах (81,9 миллиарда рублей), за фастфуд (14,8 миллиарда рублей), на АЗС (11,2 миллиарда рублей), в кафе и ресторанах (10,6 миллиарда рублей), а также в строительных магазинах (8,3 миллиарда рублей). При этом заметный рост оплат также наблюдается в универсальных магазинах, маркетплейсах и такси, отмечает банк. Также сообщается, что основные пользователи платежных стикеров – клиенты в возрасте 36-45 лет. На их долю за 8 месяцев этого года пришлось 92 миллионов транзакций, что составляет почти треть всех оплат. На втором месте – молодежь (26-35 лет), а замыкают тройку клиенты 46–55 лет. "Платежные стикеры прочно вошли в число привычных способов оплаты для россиян. Они удобны для покупок здесь и сейчас: не требуется носить с собой наличные или пластиковую карту, оплата происходит мгновенно. Помимо технических преимуществ, стикеры стали отличным способом самовыражения: разнообразие дизайнов привлекает аудиторию, делая процесс оплаты не только быстрым, но и стильным. Кроме того, возможность получать кешбэк добавляет дополнительную ценность этому инструменту", - прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

