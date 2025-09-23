https://1prime.ru/20250923/vvp-862655388.html
ОЭСР сохранило прогнозы роста ВВП России на 2025-2026 года
ОЭСР сохранило прогнозы роста ВВП России на 2025-2026 года - 23.09.2025, ПРАЙМ
ОЭСР сохранило прогнозы роста ВВП России на 2025-2026 года
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранило свои прежние, июньские прогнозы динамики ВВП России - в частности, по итогам текущего года
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранило свои прежние, июньские прогнозы динамики ВВП России - в частности, по итогам текущего года рост экономики ожидается на 1%, следует из сентябрьского доклада организации. В следующем году ОЭСР ожидает роста экономики РФ на 0,7%. В 2024 году рост ВВП страны оценивался в 4,3%.
