ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2025 года - 23.09.2025
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2025 года
2025-09-23T12:13+0300
2025-09-23T12:55+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз динамики мирового ВВП на 2025 год - до роста на 3,2% против 2,9%, ожидавшихся в июне, следует из нового экономического доклада организации. Как и в июне, в 2026 году рост мирового ВВП ожидается в 2,9%. А в 2024 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,3%.ОЭСР указывает, что в прошлом полугодии мировой экономический рост оказался более устойчивым, чем ожидалось, особенно во многих странах с развивающейся экономикой, поскольку промышленное производство и международная торговля стимулировались заранее в ожидании новых повышенных американских импортных пошлин.Таким образом, прогнозное замедление темпов объясняется ожиданием того, что за этими "экстренными" дополнительными поставками ряда товаров последуют повышенные импортные тарифы в США, а кроме того, и высокая политическая неопределённость в мире также будет негативно влиять на инвестиционную активность и международную торговлю.При этом последствия повышения американских импортных пошлин в полной мере пока не ощущаются, так как многие изменения вводятся постепенно, однако эффект от них уже заметен на рынках труда и в потребительских ценах, говорится в сообщении.
Экономика, ОЭСР, ВВП
12:13 23.09.2025 (обновлено: 12:55 23.09.2025)
 
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2025 года

ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2025 года до 3,2%

© Unsplash/Greg RosenkeГлобус, мир
Глобус, мир
Глобус, мир. Архивное фото
© Unsplash/Greg Rosenke
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз динамики мирового ВВП на 2025 год - до роста на 3,2% против 2,9%, ожидавшихся в июне, следует из нового экономического доклада организации.
Как и в июне, в 2026 году рост мирового ВВП ожидается в 2,9%. А в 2024 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,3%.
ОЭСР указывает, что в прошлом полугодии мировой экономический рост оказался более устойчивым, чем ожидалось, особенно во многих странах с развивающейся экономикой, поскольку промышленное производство и международная торговля стимулировались заранее в ожидании новых повышенных американских импортных пошлин.
Таким образом, прогнозное замедление темпов объясняется ожиданием того, что за этими "экстренными" дополнительными поставками ряда товаров последуют повышенные импортные тарифы в США, а кроме того, и высокая политическая неопределённость в мире также будет негативно влиять на инвестиционную активность и международную торговлю.
При этом последствия повышения американских импортных пошлин в полной мере пока не ощущаются, так как многие изменения вводятся постепенно, однако эффект от них уже заметен на рынках труда и в потребительских ценах, говорится в сообщении.
