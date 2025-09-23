https://1prime.ru/20250923/vvp-862655520.html
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2025 года
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз динамики мирового ВВП на 2025 год - до роста на 3,2% против 2,9%, ожидавшихся в июне, следует из нового экономического доклада организации. Как и в июне, в 2026 году рост мирового ВВП ожидается в 2,9%. А в 2024 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,3%.ОЭСР указывает, что в прошлом полугодии мировой экономический рост оказался более устойчивым, чем ожидалось, особенно во многих странах с развивающейся экономикой, поскольку промышленное производство и международная торговля стимулировались заранее в ожидании новых повышенных американских импортных пошлин.Таким образом, прогнозное замедление темпов объясняется ожиданием того, что за этими "экстренными" дополнительными поставками ряда товаров последуют повышенные импортные тарифы в США, а кроме того, и высокая политическая неопределённость в мире также будет негативно влиять на инвестиционную активность и международную торговлю.При этом последствия повышения американских импортных пошлин в полной мере пока не ощущаются, так как многие изменения вводятся постепенно, однако эффект от них уже заметен на рынках труда и в потребительских ценах, говорится в сообщении.
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз динамики мирового ВВП на 2025 год - до роста на 3,2% против 2,9%, ожидавшихся в июне, следует из нового экономического доклада организации.
Как и в июне, в 2026 году рост мирового ВВП ожидается в 2,9%. А в 2024 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,3%.
ОЭСР указывает, что в прошлом полугодии мировой экономический рост оказался более устойчивым, чем ожидалось, особенно во многих странах с развивающейся экономикой, поскольку промышленное производство и международная торговля стимулировались заранее в ожидании новых повышенных американских импортных пошлин.
Таким образом, прогнозное замедление темпов объясняется ожиданием того, что за этими "экстренными" дополнительными поставками ряда товаров последуют повышенные импортные тарифы в США, а кроме того, и высокая политическая неопределённость в мире также будет негативно влиять на инвестиционную активность и международную торговлю.
При этом последствия повышения американских импортных пошлин в полной мере пока не ощущаются, так как многие изменения вводятся постепенно, однако эффект от них уже заметен на рынках труда и в потребительских ценах, говорится в сообщении.
