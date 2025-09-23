ЦБ 22 сентября продал на внутреннем рынке юани на 10,4 миллиарда рублей

https://1prime.ru/20250923/yuan-862652209.html
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 22 сентября составил 10,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 23.09.2025, ПРАЙМ
экономика
банк россии
юань
рынок
финансы
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 22 сентября составил 10,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день. Минфин со своей стороны анонсировал, что с 5 сентября по 6 октября направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 31,5 миллиарда рублей, по 1,4 миллиарда в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
