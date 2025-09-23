https://1prime.ru/20250923/yuan-862660791.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже остается в легком плюсе

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник колеблется, переходя от роста к снижению и обратно, но в целом остаётся в небольшом плюсе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.51 мск повышается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,74 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,66-11,75 рубля. Курс юаня уже несколько дней "рисует" боковик, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Ожидается продолжение движения курса юаня в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей, которая в краткосрочной перспективе останется актуальной для китайской валюты за счет факторов спроса и предложения, считает Богдан Зварич из Банка ПСБ. "При этом в ближайшие сессии ждем попыток рубля продемонстрировать умеренное укрепление, чему будет способствовать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 29 сентября. Это может привести к отступлению китайской валюты к нижней границе коридора. При этом на текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли привести к уходу юаня ниже 11,5 рубля", - добавляет он. "Пик налогового периода сентября может вызвать краткосрочное укрепление российской валюты. Ждем курс юаня в районе 11,4 рубля", - заключает Антонов.

