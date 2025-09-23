https://1prime.ru/20250923/yuan-862667121.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен во вторник

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник мало меняется относительно предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.19 мск не менялся и составлял 11,72 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,66-11,75 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,88 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,157 против 7,111 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,37 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Юань на Мосбирже во вторник разнонаправленно меняется по отношению к рублю, переходя от роста к снижению и обратно. "Торги вторника проходят очень тихо. Новости геополитического характера, касающиеся очередного пакета санкций ЕС в адрес России, в общем и целом уже учтены. Колебания цены нефти и сырьевая волатильность курсом рубля почти не учитывается из-за санкционной специфики", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,12% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,23% на предыдущих торгах. То есть ставка по юаню закрепилась в положительной области. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.22 мск росла на 1,1%, до 67,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,03%, до 97,31 пункта. ПРОГНОЗЫ Фактор налогового периода сентября пока не оказывает заметного влияния на краткосрочную динамику рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 11,55-11,85 рубля за юань", - добавляет он. Доллар в среду сохранится в пределах 83-84 рублей, евро - 98-99 рублей, юань - около 11,72 рубля, оценивает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

