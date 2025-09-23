https://1prime.ru/20250923/yuan-862667121.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен во вторник
Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен во вторник - 23.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен во вторник
Курс китайской валюты к рублю во вторник мало меняется относительно предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T16:31+0300
2025-09-23T16:31+0300
2025-09-23T16:31+0300
экономика
юань
рубль
рынок
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник мало меняется относительно предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.19 мск не менялся и составлял 11,72 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,66-11,75 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,88 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,157 против 7,111 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,37 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Юань на Мосбирже во вторник разнонаправленно меняется по отношению к рублю, переходя от роста к снижению и обратно. "Торги вторника проходят очень тихо. Новости геополитического характера, касающиеся очередного пакета санкций ЕС в адрес России, в общем и целом уже учтены. Колебания цены нефти и сырьевая волатильность курсом рубля почти не учитывается из-за санкционной специфики", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,12% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,23% на предыдущих торгах. То есть ставка по юаню закрепилась в положительной области. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.22 мск росла на 1,1%, до 67,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,03%, до 97,31 пункта. ПРОГНОЗЫ Фактор налогового периода сентября пока не оказывает заметного влияния на краткосрочную динамику рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 11,55-11,85 рубля за юань", - добавляет он. Доллар в среду сохранится в пределах 83-84 рублей, евро - 98-99 рублей, юань - около 11,72 рубля, оценивает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
https://1prime.ru/20250923/evro-862658262.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b554e3021ccd94d81fc5fa69967b9574.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, рубль, рынок, торги, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Рынок, Торги, Мосбиржа
Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен во вторник
Курс юаня к рублю во вторник мало меняется относительно предыдущего закрытия
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник мало меняется относительно предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.19 мск не менялся и составлял 11,72 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,66-11,75 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,88 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,157 против 7,111 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,37 рубля.
Юань на Мосбирже во вторник разнонаправленно меняется по отношению к рублю, переходя от роста к снижению и обратно.
"Торги вторника проходят очень тихо. Новости геополитического характера, касающиеся очередного пакета санкций ЕС в адрес России, в общем и целом уже учтены. Колебания цены нефти и сырьевая волатильность курсом рубля почти не учитывается из-за санкционной специфики", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,12% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,23% на предыдущих торгах. То есть ставка по юаню закрепилась в положительной области.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.22 мск росла на 1,1%, до 67,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,03%, до 97,31 пункта.
Фактор налогового периода сентября пока не оказывает заметного влияния на краткосрочную динамику рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 11,55-11,85 рубля за юань", - добавляет он.
Доллар в среду сохранится в пределах 83-84 рублей, евро - 98-99 рублей, юань - около 11,72 рубля, оценивает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Стоимость евро к доллару стабильна во вторник днем