ФСБ задержала отца и сына за подготовку диверсий в Самарской области

23.09.2025, ПРАЙМ

Силовики совместно с Росгвардией задержали двух жителей Самарской области, отца и сына, причастных к серии диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной

2025-09-23T10:03+0300

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Силовики совместно с Росгвардией задержали двух жителей Самарской области, отца и сына, причастных к серии диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, при подготовке нового подрыва у них изъято 13,5 килограммов взрывчатки, компоненты для СВУ и квадрокоптеры, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России - отца и сына, 1970 и 1992 годов рождения, причастных к подготовке и совершению в 2023-2025 годы диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области... Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 281 (диверсия), статье 205.5 (участие в деятельности терорганизации) и статье 275 (госизмена) УК России. По совокупности совершенных преступлений им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в релизе. Установлено, что в июне 2022 года россиянин, 1992 года рождения, выехал за рубеж, где посредством мессенджера Telegram установил контакт с представителем украинской террористической организации и выразил готовность к безвозмездному сотрудничеству путем подготовки и совершении терактов и диверсий на территории РФ. По возвращению в страну он привлек к преступной деятельности своего отца, разделяющего его антироссийские взгляды. Отмечается, что указанные лица задержаны при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Из оборудованного в лесном массиве тайника и в арендованной ими квартире изъято 13,5 килограммов взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера. "ФСБ России вновь отмечает, что спецслужбы Украины для дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения экономического урона государству активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в мессенджерах Telegram и WhatsApp по поиску быстрого заработка. Вместе с тем все их преступные замыслы раскрываются, а лица, согласившиеся помогать противнику, получают длительные тюремные сроки. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами", - добавили в ФСБ.

