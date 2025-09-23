Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД прокомментировали антироссийские высказывания властей в Молдавии - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250923/zakharova-862667879.html
В МИД прокомментировали антироссийские высказывания властей в Молдавии
В МИД прокомментировали антироссийские высказывания властей в Молдавии - 23.09.2025, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали антироссийские высказывания властей в Молдавии
Антироссийские высказывания властей Молдавии переходят границы здравого смысла, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждение | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T16:49+0300
2025-09-23T16:49+0300
политика
молдавия
общество
кишинев
мария захарова
майя санду
евгения гуцул
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Антироссийские высказывания властей Молдавии переходят границы здравого смысла, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждение президента Молдавии Майи Санду, что Россия якобы имеет планы превратить республику в плацдарм для проникновения в Одессу. "Неоднократно обращали внимание на то, что антироссийские высказывания официальных лиц Молдавии часто переходят не просто границы элементарной этики, но и здравого смысла. Причина нынешнего "русофобского залпа" лежит на поверхности. Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, на неуверенность Санду влияет ситуация в стране. "За пять лет прозападное руководство довело экономику и социальную сферу страны до печального положения. Молдаване недовольны. Антирейтинг властей доходит до 60%. За неимением продуманной социально-экономической политики власти делают ставку на "закручивание гаек", то есть репрессии против оппозиции и независимых, прежде всего, русскоязычных СМИ. Оправдывают это необходимостью борьбы с несуществующей "угрозой со стороны Кремля", - отметила Захарова. Ранее Санду обвинила Россию в попытках повлиять на итоги парламентских выборов 28 сентября и заявила о планах превратить Молдавию в плацдарм для проникновения в Одессу. При этом власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://1prime.ru/20250921/zakharova-862595269.html
https://1prime.ru/20250920/zakharova-862567974.html
молдавия
кишинев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f3a2c81bbec633108f72f66ce91f6625.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, общество , кишинев, мария захарова, майя санду, евгения гуцул, мид рф
Политика, МОЛДАВИЯ, Общество , Кишинев, Мария Захарова, Майя Санду, Евгения Гуцул, МИД РФ
16:49 23.09.2025
 
В МИД прокомментировали антироссийские высказывания властей в Молдавии

Захарова: антироссийские заявления властей Молдавии переходят границы здравого смысла

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Антироссийские высказывания властей Молдавии переходят границы здравого смысла, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждение президента Молдавии Майи Санду, что Россия якобы имеет планы превратить республику в плацдарм для проникновения в Одессу.
"Неоднократно обращали внимание на то, что антироссийские высказывания официальных лиц Молдавии часто переходят не просто границы элементарной этики, но и здравого смысла. Причина нынешнего "русофобского залпа" лежит на поверхности. Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Захарова предупредила Европу о последствиях конфискации российских активов
21 сентября, 22:04
По ее словам, на неуверенность Санду влияет ситуация в стране.
"За пять лет прозападное руководство довело экономику и социальную сферу страны до печального положения. Молдаване недовольны. Антирейтинг властей доходит до 60%. За неимением продуманной социально-экономической политики власти делают ставку на "закручивание гаек", то есть репрессии против оппозиции и независимых, прежде всего, русскоязычных СМИ. Оправдывают это необходимостью борьбы с несуществующей "угрозой со стороны Кремля", - отметила Захарова.
Ранее Санду обвинила Россию в попытках повлиять на итоги парламентских выборов 28 сентября и заявила о планах превратить Молдавию в плацдарм для проникновения в Одессу.
При этом власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Захарова прокомментировала провокационные высказывания Ющенко
20 сентября, 23:10
 
ПолитикаМОЛДАВИЯОбществоКишиневМария ЗахароваМайя СандуЕвгения ГуцулМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала