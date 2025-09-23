В МИД прокомментировали антироссийские высказывания властей в Молдавии

https://1prime.ru/20250923/zakharova-862667879.html
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Антироссийские высказывания властей Молдавии переходят границы здравого смысла, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждение президента Молдавии Майи Санду, что Россия якобы имеет планы превратить республику в плацдарм для проникновения в Одессу. "Неоднократно обращали внимание на то, что антироссийские высказывания официальных лиц Молдавии часто переходят не просто границы элементарной этики, но и здравого смысла. Причина нынешнего "русофобского залпа" лежит на поверхности. Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, на неуверенность Санду влияет ситуация в стране. "За пять лет прозападное руководство довело экономику и социальную сферу страны до печального положения. Молдаване недовольны. Антирейтинг властей доходит до 60%. За неимением продуманной социально-экономической политики власти делают ставку на "закручивание гаек", то есть репрессии против оппозиции и независимых, прежде всего, русскоязычных СМИ. Оправдывают это необходимостью борьбы с несуществующей "угрозой со стороны Кремля", - отметила Захарова. Ранее Санду обвинила Россию в попытках повлиять на итоги парламентских выборов 28 сентября и заявила о планах превратить Молдавию в плацдарм для проникновения в Одессу. При этом власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
"Неоднократно обращали внимание на то, что антироссийские высказывания официальных лиц Молдавии часто переходят не просто границы элементарной этики, но и здравого смысла. Причина нынешнего "русофобского залпа" лежит на поверхности. Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее словам, на неуверенность Санду влияет ситуация в стране.
"За пять лет прозападное руководство довело экономику и социальную сферу страны до печального положения. Молдаване недовольны. Антирейтинг властей доходит до 60%. За неимением продуманной социально-экономической политики власти делают ставку на "закручивание гаек", то есть репрессии против оппозиции и независимых, прежде всего, русскоязычных СМИ. Оправдывают это необходимостью борьбы с несуществующей "угрозой со стороны Кремля", - отметила Захарова.
Ранее Санду обвинила Россию в попытках повлиять на итоги парламентских выборов 28 сентября и заявила о планах превратить Молдавию в плацдарм для проникновения в Одессу.
При этом власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
