https://1prime.ru/20250923/zelenskiy-862655037.html
Зеленский выплеснул недовольство на собственную партию, пишут СМИ
Зеленский выплеснул недовольство на собственную партию, пишут СМИ - 23.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский выплеснул недовольство на собственную партию, пишут СМИ
Владимир Зеленский выплеснул недовольство на свою партию "Слуга народа", посетовав, что депутаты и журналисты не способны сформировать привлекательный образ... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T12:12+0300
2025-09-23T12:12+0300
2025-09-23T12:12+0300
политика
украина
владимир зеленский
общество
нато
запад
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский выплеснул недовольство на свою партию "Слуга народа", посетовав, что депутаты и журналисты не способны сформировать привлекательный образ Украины в глазах западных партнёров, пишет издание Politico со ссылкой на депутатов. "Зеленский не скрывал возмущения внутренними критиками... (он - ред.) выплеснул свое недовольство на свою партию "Слуга народа", посетовав на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они не смогли создать неизменно лестный образ Украины для западных партнеров", - говорится в публикации. По данным издания, Зеленский заявил, что любые негативные высказывания украинцев о ситуации внутри страны отвлекают внимание от того, на чем следует сосредоточиться - на военных усилиях и укреплении поддержки со стороны союзников. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250922/zelenskiy-862632292.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3813685ce7533ce765502c576a6c1ed8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, общество , нато, запад, сергей лавров, мид рф
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Общество , НАТО, ЗАПАД, Сергей Лавров, МИД РФ
Зеленский выплеснул недовольство на собственную партию, пишут СМИ
Politico: Зеленский пожаловался, что его партия не может создать лестный образ Киева
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский выплеснул недовольство на свою партию "Слуга народа", посетовав, что депутаты и журналисты не способны сформировать привлекательный образ Украины в глазах западных партнёров, пишет издание Politico со ссылкой на депутатов.
"Зеленский не скрывал возмущения внутренними критиками... (он - ред.) выплеснул свое недовольство на свою партию "Слуга народа", посетовав на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они не смогли создать неизменно лестный образ Украины для западных партнеров", - говорится в публикации.
По данным издания, Зеленский заявил, что любые негативные высказывания украинцев о ситуации внутри страны отвлекают внимание от того, на чем следует сосредоточиться - на военных усилиях и укреплении поддержки со стороны союзников.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Киеве раскрыли, что назревает в окружении Зеленского