Зеленский выплеснул недовольство на собственную партию, пишут СМИ

Зеленский выплеснул недовольство на собственную партию, пишут СМИ - 23.09.2025, ПРАЙМ

Зеленский выплеснул недовольство на собственную партию, пишут СМИ

Зеленский выплеснул недовольство на собственную партию, пишут СМИ

23.09.2025

Владимир Зеленский выплеснул недовольство на свою партию "Слуга народа", посетовав, что депутаты и журналисты не способны сформировать привлекательный образ...

2025-09-23T12:12+0300

2025-09-23T12:12+0300

2025-09-23T12:12+0300

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский выплеснул недовольство на свою партию "Слуга народа", посетовав, что депутаты и журналисты не способны сформировать привлекательный образ Украины в глазах западных партнёров, пишет издание Politico со ссылкой на депутатов. "Зеленский не скрывал возмущения внутренними критиками... (он - ред.) выплеснул свое недовольство на свою партию "Слуга народа", посетовав на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они не смогли создать неизменно лестный образ Украины для западных партнеров", - говорится в публикации. По данным издания, Зеленский заявил, что любые негативные высказывания украинцев о ситуации внутри страны отвлекают внимание от того, на чем следует сосредоточиться - на военных усилиях и укреплении поддержки со стороны союзников. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

