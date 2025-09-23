https://1prime.ru/20250923/zelenskiy-862665923.html

Зеленский не ответил на вопрос РИА Новости о переговорах с Россией

Зеленский не ответил на вопрос РИА Новости о переговорах с Россией

Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос РИА Новости о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией.

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос РИА Новости о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией. Во время прохода на Генассамблею Зеленский не стал отвечать на адресованный ему вопрос со стороны корреспондента агентства о том, когда планируется новый раунд переговоров с РФ по урегулированию конфликта на Украине.

