Зеленский не ответил на вопрос РИА Новости о переговорах с Россией
Зеленский не ответил на вопрос РИА Новости о переговорах с Россией - 23.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский не ответил на вопрос РИА Новости о переговорах с Россией
Игорь Наймушин. Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос РИА Новости о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T16:20+0300
2025-09-23T16:20+0300
2025-09-23T16:23+0300
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос РИА Новости о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией. Во время прохода на Генассамблею Зеленский не стал отвечать на адресованный ему вопрос со стороны корреспондента агентства о том, когда планируется новый раунд переговоров с РФ по урегулированию конфликта на Украине.
