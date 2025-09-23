Зеленский не ответил на вопрос РИА Новости о переговорах с Россией

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос РИА Новости о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией. Во время прохода на Генассамблею Зеленский не стал отвечать на адресованный ему вопрос со стороны корреспондента агентства о том, когда планируется новый раунд переговоров с РФ по урегулированию конфликта на Украине.
16:20 23.09.2025 (обновлено: 16:23 23.09.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос РИА Новости о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией.
Во время прохода на Генассамблею Зеленский не стал отвечать на адресованный ему вопрос со стороны корреспондента агентства о том, когда планируется новый раунд переговоров с РФ по урегулированию конфликта на Украине.
Зеленский выплеснул недовольство на собственную партию, пишут СМИ
