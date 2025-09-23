Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что хочет сделать Зеленский на ассамблее ООН - 23.09.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что хочет сделать Зеленский на ассамблее ООН
СМИ раскрыли, что хочет сделать Зеленский на ассамблее ООН - 23.09.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что хочет сделать Зеленский на ассамблее ООН
Владимир Зеленский на ассамблее ООН будет требовать активнее помогать Украине, пишет Reuters. "Зеленский будет искать большей поддержки у союзников во время... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T16:20+0300
2025-09-23T16:20+0300
украина
владимир зеленский
киев
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на ассамблее ООН будет требовать активнее помогать Украине, пишет Reuters. "Зеленский будет искать большей поддержки у союзников во время выступления в ООН и встречи с Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу войны, в котором он будет больше полагаться на себя", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Зеленский попросит Трампа ввести новые санкции против России, однако, надежды Киева на их введение тают.В Нью-Йорке проходит юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции запланирована неделя высокого уровня.
украина
киев
украина, владимир зеленский, киев, оон
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Киев, ООН
16:20 23.09.2025
 
СМИ раскрыли, что хочет сделать Зеленский на ассамблее ООН

Reuters: Зеленский на ассамблее ООН будет требовать усилить поддержку Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на ассамблее ООН будет требовать активнее помогать Украине, пишет Reuters.

"Зеленский будет искать большей поддержки у союзников во время выступления в ООН и встречи с Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу войны, в котором он будет больше полагаться на себя", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что Зеленский попросит Трампа ввести новые санкции против России, однако, надежды Киева на их введение тают.

В Нью-Йорке проходит юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции запланирована неделя высокого уровня.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Политолог спрогнозировал итог встречи Трампа и Зеленского на полях ГА ООН
15:09
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийКиевООН
 
 
