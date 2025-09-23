https://1prime.ru/20250923/zelenskiy-862666769.html
Зеленский не ответил на вопрос о перспективах встречи с Путиным
Зеленский не ответил на вопрос о перспективах встречи с Путиным - 23.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский не ответил на вопрос о перспективах встречи с Путиным
Прибывший в штаб-квартиру ООН Владимир Зеленский не ответил РИА Новости на вопрос о перспективах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T16:33+0300
2025-09-23T16:33+0300
2025-09-23T16:33+0300
политика
владимир зеленский
владимир путин
оон
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
ООН, 23 сен – ПРАЙМ, Сергей Попов. Прибывший в штаб-квартиру ООН Владимир Зеленский не ответил РИА Новости на вопрос о перспективах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в окружении людей в гражданской одежде, сам он выбрал чёрный пиджак и брюки. На соответствующий вопрос агентства он не ответил. -0-
https://1prime.ru/20250923/tramp-862664913.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, владимир путин, оон, рф
Политика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН, РФ
Зеленский не ответил на вопрос о перспективах встречи с Путиным
Зеленский отказался отвечать на вопрос РИА Новости о перспективах встречи с Путиным
ООН, 23 сен – ПРАЙМ, Сергей Попов. Прибывший в штаб-квартиру ООН Владимир Зеленский не ответил РИА Новости на вопрос о перспективах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в окружении людей в гражданской одежде, сам он выбрал чёрный пиджак и брюки.
На соответствующий вопрос агентства он не ответил. -0-
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп на встрече с Зеленским