Зеленский приехал в здание ООН в гражданской одежде - 23.09.2025
Зеленский приехал в здание ООН в гражданской одежде
Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде, передает корреспондент РИА Новости. | 23.09.2025
2025-09-23T17:25+0300
2025-09-23T17:25+0300
политика
сша
дональд трамп
владимир зеленский
оон
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде, передает корреспондент РИА Новости. Зеленский, чья одежда ранее вызвала недовольство президента США Дональда Трампа на встрече в Белом доме, на этот раз выбрал чёрный пиджак и брюки.
сша, дональд трамп, владимир зеленский, оон
Политика, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН
17:25 23.09.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде, передает корреспондент РИА Новости.
Зеленский, чья одежда ранее вызвала недовольство президента США Дональда Трампа на встрече в Белом доме, на этот раз выбрал чёрный пиджак и брюки.
Зеленский не ответил на вопрос о перспективах встречи с Путиным
16:33
 
Политика США Дональд Трамп Владимир Зеленский ООН
 
 
