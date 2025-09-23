https://1prime.ru/20250923/zelenskiy-862669568.html
Зеленский приехал в здание ООН в гражданской одежде
Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде, передает корреспондент РИА Новости. | 23.09.2025, ПРАЙМ
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде, передает корреспондент РИА Новости. Зеленский, чья одежда ранее вызвала недовольство президента США Дональда Трампа на встрече в Белом доме, на этот раз выбрал чёрный пиджак и брюки.
сша
