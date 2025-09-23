https://1prime.ru/20250923/zelenskiy-862669568.html

Зеленский приехал в здание ООН в гражданской одежде

Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде, передает корреспондент РИА Новости.

ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде, передает корреспондент РИА Новости. Зеленский, чья одежда ранее вызвала недовольство президента США Дональда Трампа на встрече в Белом доме, на этот раз выбрал чёрный пиджак и брюки.

