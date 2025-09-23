https://1prime.ru/20250923/zerno-862651314.html
Прогноз урожая зерна в России остается в силе, заявили в Минсельхозе
Прогноз урожая зерна в России остается в силе, заявили в Минсельхозе - 23.09.2025, ПРАЙМ
Прогноз урожая зерна в России остается в силе, заявили в Минсельхозе
Прогноз урожая на уровне 135 миллионов тонн зерна в России по итогам года остается в силе, несмотря на плохие погодные условия в некоторых регионах, сообщила... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T10:06+0300
2025-09-23T10:06+0300
2025-09-23T10:06+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
оксана лут
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/28/841472809_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_b4ae965b4d2401995115d8b7472affe8.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Прогноз урожая на уровне 135 миллионов тонн зерна в России по итогам года остается в силе, несмотря на плохие погодные условия в некоторых регионах, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. "Несмотря на сложную погоду на юге, результаты в других федеральных округах позволяют рассчитывать нам на достойный урожай. Наши прогнозы остаются в силе - 135 миллионов тонн зерна мы должны собрать, и порядка 90 миллионов тонн пшеницы", - сказал министр. Это достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны и хорошего экспортного потенциала, добавила она.
https://1prime.ru/20250922/eksport-862608096.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/28/841472809_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_3d0fe438820b0ef0356041d58c80784e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, минсельхоз, оксана лут
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз, Оксана Лут
Прогноз урожая зерна в России остается в силе, заявили в Минсельхозе
Лут: прогноз урожая зерна в 135 млн тонн остается в силе, несмотря на погодные условия
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Прогноз урожая на уровне 135 миллионов тонн зерна в России по итогам года остается в силе, несмотря на плохие погодные условия в некоторых регионах, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
"Несмотря на сложную погоду на юге, результаты в других федеральных округах позволяют рассчитывать нам на достойный урожай. Наши прогнозы остаются в силе - 135 миллионов тонн зерна мы должны собрать, и порядка 90 миллионов тонн пшеницы", - сказал министр.
Это достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны и хорошего экспортного потенциала, добавила она.
Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай