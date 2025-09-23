Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прогноз урожая зерна в России остается в силе, заявили в Минсельхозе - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250923/zerno-862651314.html
Прогноз урожая зерна в России остается в силе, заявили в Минсельхозе
Прогноз урожая зерна в России остается в силе, заявили в Минсельхозе - 23.09.2025, ПРАЙМ
Прогноз урожая зерна в России остается в силе, заявили в Минсельхозе
Прогноз урожая на уровне 135 миллионов тонн зерна в России по итогам года остается в силе, несмотря на плохие погодные условия в некоторых регионах, сообщила... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T10:06+0300
2025-09-23T10:06+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
оксана лут
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/28/841472809_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_b4ae965b4d2401995115d8b7472affe8.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Прогноз урожая на уровне 135 миллионов тонн зерна в России по итогам года остается в силе, несмотря на плохие погодные условия в некоторых регионах, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. "Несмотря на сложную погоду на юге, результаты в других федеральных округах позволяют рассчитывать нам на достойный урожай. Наши прогнозы остаются в силе - 135 миллионов тонн зерна мы должны собрать, и порядка 90 миллионов тонн пшеницы", - сказал министр. Это достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны и хорошего экспортного потенциала, добавила она.
https://1prime.ru/20250922/eksport-862608096.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/28/841472809_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_3d0fe438820b0ef0356041d58c80784e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, минсельхоз, оксана лут
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз, Оксана Лут
10:06 23.09.2025
 
Прогноз урожая зерна в России остается в силе, заявили в Минсельхозе

Лут: прогноз урожая зерна в 135 млн тонн остается в силе, несмотря на погодные условия

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Прогноз урожая на уровне 135 миллионов тонн зерна в России по итогам года остается в силе, несмотря на плохие погодные условия в некоторых регионах, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
"Несмотря на сложную погоду на юге, результаты в других федеральных округах позволяют рассчитывать нам на достойный урожай. Наши прогнозы остаются в силе - 135 миллионов тонн зерна мы должны собрать, и порядка 90 миллионов тонн пшеницы", - сказал министр.
Это достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны и хорошего экспортного потенциала, добавила она.
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай
Вчера, 10:59
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯМинсельхозОксана Лут
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала