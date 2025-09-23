https://1prime.ru/20250923/zerno-862651314.html

Прогноз урожая зерна в России остается в силе, заявили в Минсельхозе

Прогноз урожая зерна в России остается в силе, заявили в Минсельхозе - 23.09.2025, ПРАЙМ

Прогноз урожая зерна в России остается в силе, заявили в Минсельхозе

Прогноз урожая на уровне 135 миллионов тонн зерна в России по итогам года остается в силе, несмотря на плохие погодные условия в некоторых регионах, сообщила... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T10:06+0300

2025-09-23T10:06+0300

2025-09-23T10:06+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

оксана лут

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/28/841472809_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_b4ae965b4d2401995115d8b7472affe8.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Прогноз урожая на уровне 135 миллионов тонн зерна в России по итогам года остается в силе, несмотря на плохие погодные условия в некоторых регионах, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. "Несмотря на сложную погоду на юге, результаты в других федеральных округах позволяют рассчитывать нам на достойный урожай. Наши прогнозы остаются в силе - 135 миллионов тонн зерна мы должны собрать, и порядка 90 миллионов тонн пшеницы", - сказал министр. Это достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны и хорошего экспортного потенциала, добавила она.

https://1prime.ru/20250922/eksport-862608096.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, минсельхоз, оксана лут