https://1prime.ru/20250923/zoloto-862647773.html

Эксперты назвали самый доходный инвестиционный инструмент

Эксперты назвали самый доходный инвестиционный инструмент - 23.09.2025, ПРАЙМ

Эксперты назвали самый доходный инвестиционный инструмент

Золото после нового рекорда стоимости остается одним из самых доходных инвестиционных инструментов, сохраняя потенциал для роста в долгосрочной перспективе,... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T08:14+0300

2025-09-23T08:14+0300

2025-09-23T08:15+0300

экономика

золото

риком-траст

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Золото после нового рекорда стоимости остается одним из самых доходных инвестиционных инструментов, сохраняя потенциал для роста в долгосрочной перспективе, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в понедельник биржевая цена золота обновила исторический рекорд, превысив 3 750 доллара за тройскую унцию. НЕ ОТСТАТЬ ОТ ПОЕЗДА "Прямо сейчас ралли во всех "золотых" активах - от фьючерсов до паев и акций майнеров (добывающих компаний - ред.) - очень похоже на боязнь отстать от уходящего поезда. Покупают по любой цене просто потому, что боятся, что завтра будет дороже. А послезавтра тем более", - рассказал аналитик Bitkogan Александр Ковалев. Обычно такие покупки ничем хорошим не кончаются, но в случае золота долгосрочный рост все равно может перевесить, даже если в ближайшие недели мы увидим коррекцию, добавил эксперт. При этом в золото можно "входить" через разные активы. Это непосредственно металл - слитки, монеты, через паи инвестиционных и биржевых (ETF) фондов, даже через "золотые" облигации, и наконец, собственно приобретая акции золотодобывающих компаний, рассказал начальник аналитического отдела ИК "Риком-траст" Олег Абелев. "Золотодобытчики одновременно выигрывают и от роста котировок золота, и от ослабления национальной валюты. Поэтому акции золотодобытчиков реагируют на рост золота ростом стоимости акций", - рассказал директор по аналитике "Инго банка" Василий Кутьин. И даже если не рассматривать экспортный потенциал золотодобычи, реализация золота внутри России определяется с учетом мировой цены и текущего курса доллара, добавляет эксперт. "Среди плюсов акций золотодобывающих компаний можно выделить возможность легко купить или продать эти ценные бумаги, дивидендный доход и имеющийся потенциал опережающего роста", - считает он. ETF на золото и биржевые инвестфонды (БПИФы) также имеют ряд преимуществ, в том числе простой вход, профессиональное управление и надёжность, но минусами таких инвестиций будут ежегодные комиссионные платежи, более высокие рыночные риски (по сравнению с физическим золотом) и отсутствие страховки, добавил Кутьин. И рекорды, которые ставит золото в последнее время, безусловно, найдут отражение в росте инвестиционной привлекательности связанных активов, подчёркивает он. ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ДОРОЖЕ В долгосрочной перспективе золото вообще один из самых доходных инвестиционных инструментов, если брать срок от пяти лет и далее, практически не было периода в истории мировых рынков, когда золото дешевело, отмечает Абелев. Если говорить об инвестиционном, то есть, долгосрочном потенциале, то он, без сомнения, сохраняется. Снижение учётных ставок, ослабление доллара, падение доверия к нему и сопутствующие проблемы с госдолгом США, международная политика - все это будет с нами еще довольно долго, поясняет Ковалев. "На долгосрочный период потенциал золота достаточно мощный. Другое дело, что на небольших промежутках времени, до года, может быть, полтора-два года, бывали периоды, когда золото уступало другим активам. Но это вопрос уже выбора инвестора, на какой инвестиционный горизонт он ориентируется", - резюмирует Абелев.

https://1prime.ru/20250922/kakao-862622315.html

https://1prime.ru/20250922/zoloto-862604857.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, риком-траст, сша