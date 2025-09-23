Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты назвали самый доходный инвестиционный инструмент - 23.09.2025
Эксперты назвали самый доходный инвестиционный инструмент
08:14 23.09.2025 (обновлено: 08:15 23.09.2025)
 
Эксперты назвали самый доходный инвестиционный инструмент

Эксперты назвали золото самым доходным инвестинструментом, имеющим потенциал для роста

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Золото после нового рекорда стоимости остается одним из самых доходных инвестиционных инструментов, сохраняя потенциал для роста в долгосрочной перспективе, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в понедельник биржевая цена золота обновила исторический рекорд, превысив 3 750 доллара за тройскую унцию.

НЕ ОТСТАТЬ ОТ ПОЕЗДА

"Прямо сейчас ралли во всех "золотых" активах - от фьючерсов до паев и акций майнеров (добывающих компаний - ред.) - очень похоже на боязнь отстать от уходящего поезда. Покупают по любой цене просто потому, что боятся, что завтра будет дороже. А послезавтра тем более", - рассказал аналитик Bitkogan Александр Ковалев.
Обычно такие покупки ничем хорошим не кончаются, но в случае золота долгосрочный рост все равно может перевесить, даже если в ближайшие недели мы увидим коррекцию, добавил эксперт.
При этом в золото можно "входить" через разные активы. Это непосредственно металл - слитки, монеты, через паи инвестиционных и биржевых (ETF) фондов, даже через "золотые" облигации, и наконец, собственно приобретая акции золотодобывающих компаний, рассказал начальник аналитического отдела ИК "Риком-траст" Олег Абелев.
"Золотодобытчики одновременно выигрывают и от роста котировок золота, и от ослабления национальной валюты. Поэтому акции золотодобытчиков реагируют на рост золота ростом стоимости акций", - рассказал директор по аналитике "Инго банка" Василий Кутьин.
И даже если не рассматривать экспортный потенциал золотодобычи, реализация золота внутри России определяется с учетом мировой цены и текущего курса доллара, добавляет эксперт.
"Среди плюсов акций золотодобывающих компаний можно выделить возможность легко купить или продать эти ценные бумаги, дивидендный доход и имеющийся потенциал опережающего роста", - считает он.
ETF на золото и биржевые инвестфонды (БПИФы) также имеют ряд преимуществ, в том числе простой вход, профессиональное управление и надёжность, но минусами таких инвестиций будут ежегодные комиссионные платежи, более высокие рыночные риски (по сравнению с физическим золотом) и отсутствие страховки, добавил Кутьин.
И рекорды, которые ставит золото в последнее время, безусловно, найдут отражение в росте инвестиционной привлекательности связанных активов, подчёркивает он.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ДОРОЖЕ

В долгосрочной перспективе золото вообще один из самых доходных инвестиционных инструментов, если брать срок от пяти лет и далее, практически не было периода в истории мировых рынков, когда золото дешевело, отмечает Абелев.
Если говорить об инвестиционном, то есть, долгосрочном потенциале, то он, без сомнения, сохраняется. Снижение учётных ставок, ослабление доллара, падение доверия к нему и сопутствующие проблемы с госдолгом США, международная политика - все это будет с нами еще довольно долго, поясняет Ковалев.
"На долгосрочный период потенциал золота достаточно мощный. Другое дело, что на небольших промежутках времени, до года, может быть, полтора-два года, бывали периоды, когда золото уступало другим активам. Но это вопрос уже выбора инвестора, на какой инвестиционный горизонт он ориентируется", - резюмирует Абелев.
Заголовок открываемого материала