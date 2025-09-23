Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает во вторник утром, ставя новые рекорды - 23.09.2025
Золото дорожает во вторник утром, ставя новые рекорды
Золото дорожает во вторник утром, ставя новые рекорды - 23.09.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает во вторник утром, ставя новые рекорды
Стоимость золота во вторник утром растет на совокупности факторов, поддерживающих спрос на драгоценный металл, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром растет на совокупности факторов, поддерживающих спрос на драгоценный металл, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 13,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,37%, до 3 788,95 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов стоимость золота обновила очередное рекордное значение, достигнув 3 794,82 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время символически дешевеет - на 0,01%, до 44,21 доллара за унцию. "Мы видим, что замедление экономического роста, более высокий темп инфляции, меняющийся внешнеполитический ландшафт и ослабление доллара поддерживают высокий инвестиционный спрос на золото", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
Золото дорожает во вторник утром, ставя новые рекорды

Цены на золото растут на целой совокупности факторов, поддерживающих спрос

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром растет на совокупности факторов, поддерживающих спрос на драгоценный металл, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 9.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 13,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,37%, до 3 788,95 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов стоимость золота обновила очередное рекордное значение, достигнув 3 794,82 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время символически дешевеет - на 0,01%, до 44,21 доллара за унцию.
"Мы видим, что замедление экономического роста, более высокий темп инфляции, меняющийся внешнеполитический ландшафт и ослабление доллара поддерживают высокий инвестиционный спрос на золото", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
