Золото дорожает во вторник утром, ставя новые рекорды

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром растет на совокупности факторов, поддерживающих спрос на драгоценный металл, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 13,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,37%, до 3 788,95 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов стоимость золота обновила очередное рекордное значение, достигнув 3 794,82 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время символически дешевеет - на 0,01%, до 44,21 доллара за унцию. "Мы видим, что замедление экономического роста, более высокий темп инфляции, меняющийся внешнеполитический ландшафт и ослабление доллара поддерживают высокий инвестиционный спрос на золото", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
