Биржевая цена золота обновила исторический максимум - 23.09.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена золота обновила исторический максимум
Биржевая цена золота обновила исторический максимум - 23.09.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена золота обновила исторический максимум
Биржевая цена золота поднимается во вторник, впервые в истории превышая отметку в 3 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T11:41+0300
2025-09-23T11:46+0300
экономика
торги
рынок
биржевые цены на золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена золота поднимается во вторник, впервые в истории превышая отметку в 3 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 11.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 25,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, до 3 800,8 доллара за тройскую унцию.Показатель впервые в истории превысил отметку в 3 800 долларов за тройскую унцию.Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,32%, до 44,355 доллара за унцию.
https://1prime.ru/20250923/med-862650334.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_224:0:2357:1600_1920x0_80_0_0_898f504c242f75b15b85380250cc4b33.jpg
1920
1920
true
торги, рынок, биржевые цены на золото
Экономика, Торги, Рынок, биржевые цены на золото
11:41 23.09.2025 (обновлено: 11:46 23.09.2025)
 
Биржевая цена золота обновила исторический максимум

Цена золота обновила исторический максимум, превысив $3800 за тройскую унцию

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
Золото, слитки. Архивное фото
© Unsplash/Scottsdale Mint
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена золота поднимается во вторник, впервые в истории превышая отметку в 3 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 25,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, до 3 800,8 доллара за тройскую унцию.
Показатель впервые в истории превысил отметку в 3 800 долларов за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,32%, до 44,355 доллара за унцию.
Медь
Медь дешевеет во вторник утром
09:34
 
ЭкономикаТоргиРынокбиржевые цены на золото
 
 
