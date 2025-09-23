https://1prime.ru/20250923/zoloto-862654449.html

Биржевая цена золота обновила исторический максимум

Биржевая цена золота обновила исторический максимум - 23.09.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена золота обновила исторический максимум

Биржевая цена золота поднимается во вторник, впервые в истории превышая отметку в 3 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T11:41+0300

2025-09-23T11:41+0300

2025-09-23T11:46+0300

экономика

торги

рынок

биржевые цены на золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена золота поднимается во вторник, впервые в истории превышая отметку в 3 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 11.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 25,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, до 3 800,8 доллара за тройскую унцию.Показатель впервые в истории превысил отметку в 3 800 долларов за тройскую унцию.Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,32%, до 44,355 доллара за унцию.

https://1prime.ru/20250923/med-862650334.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, рынок, биржевые цены на золото