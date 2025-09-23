https://1prime.ru/20250923/zoloto-862654449.html
Биржевая цена золота обновила исторический максимум
Биржевая цена золота обновила исторический максимум - 23.09.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена золота обновила исторический максимум
Биржевая цена золота поднимается во вторник, впервые в истории превышая отметку в 3 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T11:41+0300
2025-09-23T11:41+0300
2025-09-23T11:46+0300
экономика
торги
рынок
биржевые цены на золото
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена золота поднимается во вторник, впервые в истории превышая отметку в 3 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 11.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 25,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, до 3 800,8 доллара за тройскую унцию.Показатель впервые в истории превысил отметку в 3 800 долларов за тройскую унцию.Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,32%, до 44,355 доллара за унцию.
Новости
ru-RU
Цена золота обновила исторический максимум, превысив $3800 за тройскую унцию
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена золота поднимается во вторник, впервые в истории превышая отметку в 3 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 25,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, до 3 800,8 доллара за тройскую унцию.
Показатель впервые в истории превысил отметку в 3 800 долларов за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,32%, до 44,355 доллара за унцию.
