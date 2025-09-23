Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает почти на 1% во вторник вечером - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250923/zoloto-862670964.html
Золото дорожает почти на 1% во вторник вечером
Золото дорожает почти на 1% во вторник вечером - 23.09.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает почти на 1% во вторник вечером
Стоимость золота растет почти на 1% во вторник вечером перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T17:45+0300
2025-09-23T17:45+0300
экономика
рынок
торги
сша
биржевые цены на золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 1% во вторник вечером перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. По состоянию на 17.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 32,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, до 3 807,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,77%, до 44,553 доллара за унцию. Позднее во вторник запланировано выступление Пауэлла. Инвесторы будут оценивать комментарии главы ФРС США на предмет подсказок о дальнейшей денежно-кредитной политике центробанка. На этой неделе трейдеры также будут оценивать американскую макростатистику. В четверг будут опубликованы окончательные данные о ВВП США за прошлый квартал. Первая оценка предполагала рост на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая - на 3,3%. В пятницу также станут известны данные о доходах и расходах населения страны. Ожидается, что в августе показатели выросли в месячном выражении на 0,3% и 0,5% соответственно.
https://1prime.ru/20250923/zoloto-862647773.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4f396c7fbb485db0d8dc13bc4e572f12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, биржевые цены на золото
Экономика, Рынок, Торги, США, биржевые цены на золото
17:45 23.09.2025
 
Золото дорожает почти на 1% во вторник вечером

Стоимость золота растет почти на 1% перед выступлением главы ФРС США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 1% во вторник вечером перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 32,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, до 3 807,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,77%, до 44,553 доллара за унцию.
Позднее во вторник запланировано выступление Пауэлла. Инвесторы будут оценивать комментарии главы ФРС США на предмет подсказок о дальнейшей денежно-кредитной политике центробанка.
На этой неделе трейдеры также будут оценивать американскую макростатистику. В четверг будут опубликованы окончательные данные о ВВП США за прошлый квартал. Первая оценка предполагала рост на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая - на 3,3%.
В пятницу также станут известны данные о доходах и расходах населения страны. Ожидается, что в августе показатели выросли в месячном выражении на 0,3% и 0,5% соответственно.
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Эксперты назвали самый доходный инвестиционный инструмент
08:14
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАбиржевые цены на золото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала