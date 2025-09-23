https://1prime.ru/20250923/zoloto-862670964.html

Золото дорожает почти на 1% во вторник вечером

Золото дорожает почти на 1% во вторник вечером - 23.09.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает почти на 1% во вторник вечером

Стоимость золота растет почти на 1% во вторник вечером перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T17:45+0300

2025-09-23T17:45+0300

2025-09-23T17:45+0300

экономика

рынок

торги

сша

биржевые цены на золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 1% во вторник вечером перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. По состоянию на 17.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 32,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, до 3 807,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,77%, до 44,553 доллара за унцию. Позднее во вторник запланировано выступление Пауэлла. Инвесторы будут оценивать комментарии главы ФРС США на предмет подсказок о дальнейшей денежно-кредитной политике центробанка. На этой неделе трейдеры также будут оценивать американскую макростатистику. В четверг будут опубликованы окончательные данные о ВВП США за прошлый квартал. Первая оценка предполагала рост на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая - на 3,3%. В пятницу также станут известны данные о доходах и расходах населения страны. Ожидается, что в августе показатели выросли в месячном выражении на 0,3% и 0,5% соответственно.

https://1prime.ru/20250923/zoloto-862647773.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, биржевые цены на золото