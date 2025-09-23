https://1prime.ru/20250923/zoloto-862670964.html
Золото дорожает почти на 1% во вторник вечером
Золото дорожает почти на 1% во вторник вечером - 23.09.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает почти на 1% во вторник вечером
Стоимость золота растет почти на 1% во вторник вечером перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T17:45+0300
2025-09-23T17:45+0300
2025-09-23T17:45+0300
экономика
рынок
торги
сша
биржевые цены на золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 1% во вторник вечером перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. По состоянию на 17.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 32,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, до 3 807,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,77%, до 44,553 доллара за унцию. Позднее во вторник запланировано выступление Пауэлла. Инвесторы будут оценивать комментарии главы ФРС США на предмет подсказок о дальнейшей денежно-кредитной политике центробанка. На этой неделе трейдеры также будут оценивать американскую макростатистику. В четверг будут опубликованы окончательные данные о ВВП США за прошлый квартал. Первая оценка предполагала рост на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая - на 3,3%. В пятницу также станут известны данные о доходах и расходах населения страны. Ожидается, что в августе показатели выросли в месячном выражении на 0,3% и 0,5% соответственно.
https://1prime.ru/20250923/zoloto-862647773.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4f396c7fbb485db0d8dc13bc4e572f12.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, биржевые цены на золото
Экономика, Рынок, Торги, США, биржевые цены на золото
Золото дорожает почти на 1% во вторник вечером
Стоимость золота растет почти на 1% перед выступлением главы ФРС США
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 1% во вторник вечером перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 32,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, до 3 807,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,77%, до 44,553 доллара за унцию.
Позднее во вторник запланировано выступление Пауэлла. Инвесторы будут оценивать комментарии главы ФРС США на предмет подсказок о дальнейшей денежно-кредитной политике центробанка.
На этой неделе трейдеры также будут оценивать американскую макростатистику. В четверг будут опубликованы окончательные данные о ВВП США за прошлый квартал. Первая оценка предполагала рост на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая - на 3,3%.
В пятницу также станут известны данные о доходах и расходах населения страны. Ожидается, что в августе показатели выросли в месячном выражении на 0,3% и 0,5% соответственно.
Эксперты назвали самый доходный инвестиционный инструмент