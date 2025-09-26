https://1prime.ru/20250926/advokat-862793725.html

Адвокат Рынски заявил об отсутствии состава правонарушения в ее действиях

Адвокат Рынски заявил об отсутствии состава правонарушения в ее действиях - 26.09.2025, ПРАЙМ

Адвокат Рынски заявил об отсутствии состава правонарушения в ее действиях

Адвокат журналистки Божены Рынски (Малашенко), оштрафованной на 20 тысяч рублей за унижающие высказывания в адрес русских, заявил об отсутствии состава... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T05:59+0300

2025-09-26T05:59+0300

2025-09-26T07:01+0300

общество

россия

бизнес

рф

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862793725.jpg?1758859296

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Адвокат журналистки Божены Рынски (Малашенко), оштрафованной на 20 тысяч рублей за унижающие высказывания в адрес русских, заявил об отсутствии состава административного правонарушения в ее действиях, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Защитник… в судебном заседании указала на то, что состав административного правонарушения в действиях Малашенко Б.Л. отсутствует, для проведения исследования был представлен лишь фрагмент речи, имеющееся в материалах дела лингвистическое исследование является недопустимым доказательством", - сказано в документах. Также адвокат указывал, что срок привлечения Рынски к административной ответственности истек, поскольку видеоматериал опубликован в январе 2024 года. Кроме того, по словам защиты, Рынска не была извещена о возбуждении дела об административном правонарушении, копию постановления не получала, поскольку находилась за пределами РФ. Ранее прокуратура Москвы сообщала, что в отношении Рынски возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал ее виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В ведомстве уточняли, что Рынска в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в интернете, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, бизнес, рф, москва