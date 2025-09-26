Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат Рынски заявил об отсутствии состава правонарушения в ее действиях - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/advokat-862793725.html
Адвокат Рынски заявил об отсутствии состава правонарушения в ее действиях
Адвокат Рынски заявил об отсутствии состава правонарушения в ее действиях - 26.09.2025, ПРАЙМ
Адвокат Рынски заявил об отсутствии состава правонарушения в ее действиях
Адвокат журналистки Божены Рынски (Малашенко), оштрафованной на 20 тысяч рублей за унижающие высказывания в адрес русских, заявил об отсутствии состава... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T05:59+0300
2025-09-26T07:01+0300
общество
россия
бизнес
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862793725.jpg?1758859296
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Адвокат журналистки Божены Рынски (Малашенко), оштрафованной на 20 тысяч рублей за унижающие высказывания в адрес русских, заявил об отсутствии состава административного правонарушения в ее действиях, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Защитник… в судебном заседании указала на то, что состав административного правонарушения в действиях Малашенко Б.Л. отсутствует, для проведения исследования был представлен лишь фрагмент речи, имеющееся в материалах дела лингвистическое исследование является недопустимым доказательством", - сказано в документах. Также адвокат указывал, что срок привлечения Рынски к административной ответственности истек, поскольку видеоматериал опубликован в январе 2024 года. Кроме того, по словам защиты, Рынска не была извещена о возбуждении дела об административном правонарушении, копию постановления не получала, поскольку находилась за пределами РФ. Ранее прокуратура Москвы сообщала, что в отношении Рынски возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал ее виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В ведомстве уточняли, что Рынска в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в интернете, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, бизнес, рф, москва
Общество , РОССИЯ, Бизнес, РФ, МОСКВА
05:59 26.09.2025 (обновлено: 07:01 26.09.2025)
 
Адвокат Рынски заявил об отсутствии состава правонарушения в ее действиях

Адвокат Рынски заявил об отсутствии состава в деле об унижении русских

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Адвокат журналистки Божены Рынски (Малашенко), оштрафованной на 20 тысяч рублей за унижающие высказывания в адрес русских, заявил об отсутствии состава административного правонарушения в ее действиях, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Защитник… в судебном заседании указала на то, что состав административного правонарушения в действиях Малашенко Б.Л. отсутствует, для проведения исследования был представлен лишь фрагмент речи, имеющееся в материалах дела лингвистическое исследование является недопустимым доказательством", - сказано в документах.
Также адвокат указывал, что срок привлечения Рынски к административной ответственности истек, поскольку видеоматериал опубликован в январе 2024 года. Кроме того, по словам защиты, Рынска не была извещена о возбуждении дела об административном правонарушении, копию постановления не получала, поскольку находилась за пределами РФ.
Ранее прокуратура Москвы сообщала, что в отношении Рынски возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал ее виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
В ведомстве уточняли, что Рынска в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в интернете, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.
 
ОбществоРОССИЯБизнесРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала