Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" выполнил первые полеты в Ереван и Стамбул из Краснодара - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/aeroflot-862849823.html
"Аэрофлот" выполнил первые полеты в Ереван и Стамбул из Краснодара
"Аэрофлот" выполнил первые полеты в Ереван и Стамбул из Краснодара - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" выполнил первые полеты в Ереван и Стамбул из Краснодара
Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первые полеты из Краснодара в Ереван и Стамбул, будет летать в Турцию и Армению из столицы Кубани ежедневно, сообщила... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T19:22+0300
2025-09-26T19:22+0300
бизнес
россия
краснодар
ереван
турция
аэрофлот
a320neo
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861246456_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_cb82f752e3caccf7667d4816fe8d46cd.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первые полеты из Краснодара в Ереван и Стамбул, будет летать в Турцию и Армению из столицы Кубани ежедневно, сообщила пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" выполнил первые полёты из Краснодара в Ереван... из Краснодара в Стамбул", - говорится в Telegram-канале компании. В своих публикациях перевозчик сообщает, что рейсы в Армению и Турцию из международного аэропорта Краснодара будет выполнять на ежедневной основе. Уточняется, что оба рейса были выполнены с практически 100% загрузкой. Также компания сообщила, что для международных рейсов из аэропорта Краснодара используются лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: "Эконом" и "Бизнес". Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
https://1prime.ru/20250925/aeroport-862784499.html
краснодар
ереван
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861246456_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4c8fbefc4b3ea7f3ff0b1de616d254e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, краснодар, ереван, турция, аэрофлот, a320neo
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, Ереван, ТУРЦИЯ, Аэрофлот, A320neo
19:22 26.09.2025
 
"Аэрофлот" выполнил первые полеты в Ереван и Стамбул из Краснодара

"Аэрофлот" выполнил первые после перерыва рейсы в Ереван и Стамбул из Краснодара

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первые полеты из Краснодара в Ереван и Стамбул, будет летать в Турцию и Армению из столицы Кубани ежедневно, сообщила пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" выполнил первые полёты из Краснодара в Ереван... из Краснодара в Стамбул", - говорится в Telegram-канале компании.
В своих публикациях перевозчик сообщает, что рейсы в Армению и Турцию из международного аэропорта Краснодара будет выполнять на ежедневной основе.
Уточняется, что оба рейса были выполнены с практически 100% загрузкой. Также компания сообщила, что для международных рейсов из аэропорта Краснодара используются лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: "Эконом" и "Бизнес".
Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Аэропорт Краснодара обслужил более десяти тысяч пассажиров за девять дней
Вчера, 21:03
 
БизнесРОССИЯКРАСНОДАРЕреванТУРЦИЯАэрофлотA320neo
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала