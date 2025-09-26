https://1prime.ru/20250926/aes-862809001.html

Россия и Иран обсудят строительство малых АЭС

Россия и Иран обсудят строительство малых АЭС

Россия и Иран обсудят строительство малых АЭС

Москва и Тегеран условились о визите делегации РФ в Иран для дальнейшего обсуждения строительства малых АЭС в Иране

2025-09-26T11:24+0300

2025-09-26T11:24+0300

2025-09-26T11:29+0300

энергетика

россия

иран

москва

тегеран

ТЕГЕРАН, 26 сен - ПРАЙМ. Москва и Тегеран условились о визите делегации РФ в Иран для дальнейшего обсуждения строительства малых АЭС в Иране, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.Ранее вице-президент Ирана, глава ОАЭИ Мохаммад Эслами заявил, что между Россией и Ираном есть договоренности о строительстве новых больших АЭС и АЭС малой мощности."Вопрос малых АЭС также очень важен, поскольку будущее планеты движется к подобного рода АЭС... Мы можем получить важную часть технологий их строительства от России. В этих целях был подписан меморандум (о взаимопонимании – ред.) и принято решение, что делегация из России позже приедет в Иран для дальнейшего изучения вопроса", - цитирует пресс-служба ОАЭИ слова Камальванди.В среду в Москве гендиректор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране. Как отметила пресс-служба ОАЭИ, стороны для реализации этого меморандума подпишут договоренности по проектированию и строительству АЭС малой мощности.В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.

иран

москва

тегеран

