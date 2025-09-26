https://1prime.ru/20250926/afganistan-862807511.html
Россия, Китай, Иран и Пакистан обсудили ситуацию в Афганистане
Россия, Китай, Иран и Пакистан обсудили ситуацию в Афганистане - 26.09.2025, ПРАЙМ
Россия, Китай, Иран и Пакистан обсудили ситуацию в Афганистане
Неформальная встреча России, Китая, Ирана и Пакистана по афганской проблематике состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил на брифинге в... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T11:07+0300
2025-09-26T11:07+0300
2025-09-26T11:07+0300
политика
афганистан
китай
иран
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862807354_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ad1bfdc0a6fcdb7a822c733f42afe0bf.jpg
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Неформальная встреча России, Китая, Ирана и Пакистана по афганской проблематике состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "25 сентября в рамках 80-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась неформальная встреча министров иностранных дел Китая, России, Пакистана и Ирана по Афганистану", - сказал дипломат. Го Цзякунь отметил, что на встрече было принято совместное заявление, в котором подчеркивается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Афганистана и "подтверждается решительный протест против создания военных баз в Афганистане и регионе странами, ответственными за нынешнюю ситуацию в Афганистане". "Это в полной мере демонстрирует уважение соседей Афганистана к его суверенитету, независимости и национальному достоинству, а также общую волю международного сообщества к поддержанию стабильности в Афганистане", - добавил дипломат. По словам Го Цзякуня, Китай, будучи соседом Афганистана и ответственной страной, готов продолжать сотрудничать с международным сообществом для оказания помощи Афганистану и играть конструктивную роль в мирном восстановлении этой страны.
https://1prime.ru/20250921/afganistan-862589679.html
афганистан
китай
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862807354_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7910bcac7c3c1027a83f7a08259872bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, китай, иран, оон
Политика, АФГАНИСТАН, КИТАЙ, ИРАН, ООН
Россия, Китай, Иран и Пакистан обсудили ситуацию в Афганистане
В Нью-Йорке прошла встреча глав МИД России, Китая, Ирана и Пакистана по Афганистану
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Неформальная встреча России, Китая, Ирана и Пакистана по афганской проблематике состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"25 сентября в рамках 80-й Генеральной Ассамблеи ООН
в Нью-Йорке
состоялась неформальная встреча министров иностранных дел Китая
, России, Пакистана
и Ирана
по Афганистану", - сказал дипломат.
Го Цзякунь отметил, что на встрече было принято совместное заявление, в котором подчеркивается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Афганистана
и "подтверждается решительный протест против создания военных баз в Афганистане и регионе странами, ответственными за нынешнюю ситуацию в Афганистане".
"Это в полной мере демонстрирует уважение соседей Афганистана к его суверенитету, независимости и национальному достоинству, а также общую волю международного сообщества к поддержанию стабильности в Афганистане", - добавил дипломат.
По словам Го Цзякуня, Китай, будучи соседом Афганистана и ответственной страной, готов продолжать сотрудничать с международным сообществом для оказания помощи Афганистану и играть конструктивную роль в мирном восстановлении этой страны.
Афганистан отреагировал на угрозы со стороны США