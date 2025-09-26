Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия, Китай, Иран и Пакистан обсудили ситуацию в Афганистане - 26.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Россия, Китай, Иран и Пакистан обсудили ситуацию в Афганистане
11:07 26.09.2025
 
Россия, Китай, Иран и Пакистан обсудили ситуацию в Афганистане

В Нью-Йорке прошла встреча глав МИД России, Китая, Ирана и Пакистана по Афганистану

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Джина Мун
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Неформальная встреча России, Китая, Ирана и Пакистана по афганской проблематике состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"25 сентября в рамках 80-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась неформальная встреча министров иностранных дел Китая, России, Пакистана и Ирана по Афганистану", - сказал дипломат.
Го Цзякунь отметил, что на встрече было принято совместное заявление, в котором подчеркивается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Афганистана и "подтверждается решительный протест против создания военных баз в Афганистане и регионе странами, ответственными за нынешнюю ситуацию в Афганистане".
"Это в полной мере демонстрирует уважение соседей Афганистана к его суверенитету, независимости и национальному достоинству, а также общую волю международного сообщества к поддержанию стабильности в Афганистане", - добавил дипломат.
По словам Го Цзякуня, Китай, будучи соседом Афганистана и ответственной страной, готов продолжать сотрудничать с международным сообществом для оказания помощи Афганистану и играть конструктивную роль в мирном восстановлении этой страны.
