Аксенов рассказал о ситуации с бензином в Крыму
Ситуация с бензином АИ-95 нормализуется в Крыму к концу субботы, по АИ-92 - максимум в течение десяти дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T11:58+0300
2025-09-26T11:58+0300
2025-09-26T11:58+0300
энергетика
россия
крым
сергей аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – ПРАЙМ. Ситуация с бензином АИ-95 нормализуется в Крыму к концу субботы, по АИ-92 - максимум в течение десяти дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По топливу. Завтра до конца дня нормализуется ситуация по 95-му бензину, и в течение максимум десяти дней – по 92-му бензину", - сказал Аксенов журналистам. Глава республики подчеркнул, что по дизтопливу проблем в регионе нет.
крым
россия, крым, сергей аксенов
