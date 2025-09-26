Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не выполнила свою миссию
БАКУ, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что учрежденная в 1992 году для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию. "Учрежденная в 1992 году для урегулирования конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию. Вместо того чтобы обеспечивать соблюдение норм и принципов международного права, ее сопредседатели стремились сохранить статус-кво и заморозить конфликт", - сказал он в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ были Россия, США и Франция. МИД Азербайджана ранее сообщал, что Совет министров ОБСЕ 1 сентября принял решение о прекращении деятельности Минского процесса по карабахскому урегулированию. По данным ведомства, также прекращается деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту и Группы планирования высокого уровня. Как позднее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва считает роспуск Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию обоснованным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе. Алиев также отметил, что договоренности, достигнутые в ходе его визита в США в августе, имеют "историческое значение". "Решение президента (США Дональда) Трампа приостановить исполнение санкций, введенных в 1992 году против Азербайджана в виде 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, также является историческим шагом. Окончательная отмена конгрессом США 907-й поправки положит конец наследию двойных стандартов, укрепит доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность", - сказал президент Азербайджана. По его словам, Вашингтонский саммит также знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США. "Мы подписали с президентом Дональдом Трампом меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания стратегической рабочей группы для разработки хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Это открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях", - подчеркнул Алиев. В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
01:01 26.09.2025
 
Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не выполнила свою миссию

БАКУ, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что учрежденная в 1992 году для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию.
"Учрежденная в 1992 году для урегулирования конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию. Вместо того чтобы обеспечивать соблюдение норм и принципов международного права, ее сопредседатели стремились сохранить статус-кво и заморозить конфликт", - сказал он в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Сопредседателями Минской группы ОБСЕ были Россия, США и Франция. МИД Азербайджана ранее сообщал, что Совет министров ОБСЕ 1 сентября принял решение о прекращении деятельности Минского процесса по карабахскому урегулированию. По данным ведомства, также прекращается деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту и Группы планирования высокого уровня. Как позднее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва считает роспуск Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию обоснованным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе.
Алиев также отметил, что договоренности, достигнутые в ходе его визита в США в августе, имеют "историческое значение".
"Решение президента (США Дональда) Трампа приостановить исполнение санкций, введенных в 1992 году против Азербайджана в виде 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, также является историческим шагом. Окончательная отмена конгрессом США 907-й поправки положит конец наследию двойных стандартов, укрепит доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность", - сказал президент Азербайджана.
По его словам, Вашингтонский саммит также знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США.
"Мы подписали с президентом Дональдом Трампом меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания стратегической рабочей группы для разработки хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Это открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях", - подчеркнул Алиев.
В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
 
