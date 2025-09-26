https://1prime.ru/20250926/aliev-862790712.html
Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не выполнила свою миссию
Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не выполнила свою миссию - 26.09.2025, ПРАЙМ
Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не выполнила свою миссию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что учрежденная в 1992 году для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T01:01+0300
2025-09-26T01:01+0300
2025-09-26T01:01+0300
экономика
россия
мировая экономика
азербайджан
сша
армения
дональд трамп
мария захарова
никол пашинян
обсе
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862790712.jpg?1758837677
БАКУ, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что учрежденная в 1992 году для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию.
"Учрежденная в 1992 году для урегулирования конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию. Вместо того чтобы обеспечивать соблюдение норм и принципов международного права, ее сопредседатели стремились сохранить статус-кво и заморозить конфликт", - сказал он в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Сопредседателями Минской группы ОБСЕ были Россия, США и Франция. МИД Азербайджана ранее сообщал, что Совет министров ОБСЕ 1 сентября принял решение о прекращении деятельности Минского процесса по карабахскому урегулированию. По данным ведомства, также прекращается деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту и Группы планирования высокого уровня. Как позднее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва считает роспуск Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию обоснованным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе.
Алиев также отметил, что договоренности, достигнутые в ходе его визита в США в августе, имеют "историческое значение".
"Решение президента (США Дональда) Трампа приостановить исполнение санкций, введенных в 1992 году против Азербайджана в виде 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, также является историческим шагом. Окончательная отмена конгрессом США 907-й поправки положит конец наследию двойных стандартов, укрепит доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность", - сказал президент Азербайджана.
По его словам, Вашингтонский саммит также знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США.
"Мы подписали с президентом Дональдом Трампом меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания стратегической рабочей группы для разработки хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Это открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях", - подчеркнул Алиев.
В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
азербайджан
сша
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, азербайджан, сша, армения, дональд трамп, мария захарова, никол пашинян, обсе, мид, оон
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, США, АРМЕНИЯ, Дональд Трамп, Мария Захарова, Никол Пашинян, ОБСЕ, МИД, ООН
Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не выполнила свою миссию
Алиев: Минская группа ОБСЕ не выполнила свою миссию
БАКУ, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что учрежденная в 1992 году для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию.
"Учрежденная в 1992 году для урегулирования конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию. Вместо того чтобы обеспечивать соблюдение норм и принципов международного права, ее сопредседатели стремились сохранить статус-кво и заморозить конфликт", - сказал он в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Сопредседателями Минской группы ОБСЕ были Россия, США и Франция. МИД Азербайджана ранее сообщал, что Совет министров ОБСЕ 1 сентября принял решение о прекращении деятельности Минского процесса по карабахскому урегулированию. По данным ведомства, также прекращается деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту и Группы планирования высокого уровня. Как позднее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва считает роспуск Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию обоснованным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе.
Алиев также отметил, что договоренности, достигнутые в ходе его визита в США в августе, имеют "историческое значение".
"Решение президента (США Дональда) Трампа приостановить исполнение санкций, введенных в 1992 году против Азербайджана в виде 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, также является историческим шагом. Окончательная отмена конгрессом США 907-й поправки положит конец наследию двойных стандартов, укрепит доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность", - сказал президент Азербайджана.
По его словам, Вашингтонский саммит также знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США.
"Мы подписали с президентом Дональдом Трампом меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания стратегической рабочей группы для разработки хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Это открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях", - подчеркнул Алиев.
В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.