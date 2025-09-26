https://1prime.ru/20250926/alkogol-862802232.html
В Ленинградской области задержали реализовавших суррогатный алкоголь
В Ленинградской области задержали реализовавших суррогатный алкоголь
происшествия
бизнес
общество
россия
ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - ПРАЙМ. Лица, реализовавшие суррогатный алкоголь в Ленинградской области, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "При надзорном сопровождении прокуратуры лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - ПРАЙМ. Лица, реализовавшие суррогатный алкоголь в Ленинградской области, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"При надзорном сопровождении прокуратуры лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба.
